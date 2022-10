Hiện thực hoá tiềm năng của mạng 5G riêng

Sức hút của mạng 5G riêng

Sự phát triển của các mạng 5G riêng (5G private network) gần đây đã thu hút được sự quan tâm lớn từ thị trường. Những cam kết về tốc độ nhanh, độ tin cậy cao và băng thông vượt trội của 5G là lý do khiến các tổ chức thuộc nhiều ngành công nghiệp đang xem xét ứng dụng nó để tăng năng suất, hiệu quả, an ninh bảo mật và an toàn trong hoạt động.

Các tính năng mở rộng của các tiêu chuẩn 5G được đưa ra trong tiêu chuẩn 3GPP Release 16 và Release 17 bao gồm tính năng truyền thông độ trễ thấp với độ tin cậy siêu cao (URLCC); nâng cấp và hỗ trợ tích hợp 5G với các tiêu chuẩn mạng nhạy cảm thời gian (TSN) của IEEE - đã thực sự nâng cao sức hấp dẫn của mạng 5G riêng cho các ứng dụng sản xuất thông minh trong thời đại công nghiệp 4.0. Nhờ hiệu năng của 5G, các cơ sở sản xuất có thể triển khai mạng không dây kết nối thiết bị robot, cảm biến giám sát và toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của mạng 5G riêng không chỉ nằm trong lĩnh vực sản xuất. Theo kết quả khảo sát gần đây do TECHnalysis Research LLC thực hiện, một loạt ngành nghề - từ công nghệ, tài chính, đến chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải, hậu cần và các ngành khác đang nhận ra tác động tiềm tàng của mạng 5G riêng.

Nguồn: TECHnalysis LLC

Deloitte dự đoán rằng trong thập kỷ tới hàng trăm ngàn công ty trên toàn thế giới sẽ triển khai mạng di động riêng. Doanh nghiệp này ước tính rằng tới năm 2024 giá trị của thiết bị và dịch vụ di động được sử dụng hàng năm trong các mạng này sẽ tăng từ vài trăm triệu đô la vào năm 2020 lên hàng chục tỷ đô la. ABI Research thậm chí còn dự báo mức độ ấn tượng hơn, với tổng giá trị thị trường các mạng riêng dùng trong phạm vi doanh nghiệp đạt 109 tỷ đô la vào năm 2030 (bao gồm doanh thu từ mạng truy cập vô tuyến, các mạng biên và mạng lõi, cũng như từ các dịch vụ chuyên nghiệp).

Keysight cung cấp các giải pháp đo kiểm và xác nhận hợp chuẩn toàn diện cho mạng 5G riêng

Tuy sức hút của mạng 5G riêng là rất lớn, theo ông Dylan McGrath, với việc hầu hết các tổ chức không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, việc hình thành, triển khai và vận hành thành công một mạng 5G riêng sẽ rất khó khăn. Mặc dù nhiều công ty có kinh nghiệm vận hành mạng hữu tuyến hoặc mạng vô tuyến sử dụng các công nghệ như Wi-Fi, hầu hết doanh nghiệp thiếu kiến thức chuyên môn về các công nghệ di động. Các công ty này càng cần phải xây dựng quan hệ đối tác với các nhà tích hợp hệ thống, các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý và các nhà cung cấp giải pháp.

Nguồn: TECHnalysis LLC

Báo cáo của TECHnalysis, được xây dựng dựa trên kết quả một cuộc khảo sát qua điện thoại với 400 tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho thấy 68% số người tham gia có kế hoạch sử dụng mạng dùng riêng với đa nhà cung cấp, do một nhà tích hợp hệ thống hoặc nhà cung cấp công nghệ xây dựng. Khảo sát này cho thấy 78% số người tham gia khảo sát coi hạn chế về kỹ năng trong nội bộ tổ chức là mối quan tâm hàng đầu của họ khi phát triển mạng 5G riêng.

Ông Dylan McGrath cho rằng các mạng 5G riêng, đặc biệt là các mạng được triển khai cho sản xuất công nghiệp cần đáp ứng tốt các yêu cầu về URLLC, TSN và đồng bộ định thời từ mạng biên đến mạng lõi, đám mây và xuyên suốt các thiết bị vận hành trên mạng. Việc thiết kế và triển khai mạng 5G riêng trong công nghiệp đòi hỏi phải lập kế hoạch và kiểm tra toàn diện, trong đó không chỉ bao gồm các phần tử mạng mà còn cả thiết bị người dùng (UE) mới, khác với loại thiết bị UE được sử dụng trong mạng 5G thông thường, như robot và cảm biến. Định hướng trong môi trường mới này sẽ không dễ dàng. Lựa chọn nhà cung cấp đo kiểm với đầy đủ các giải pháp, kinh nghiệm, nguồn lực và kiến thức phù hợp có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

Keysight là doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ 5G, cung cấp các giải pháp đo kiểm và xác nhận hợp chuẩn toàn diện để tạo điều kiện hình thành, triển khai và vận hành cơ sở hạ tầng mạng dùng riêng trong tất cả các giai đoạn của vòng đời mạng.

Được biết, Keysight vừa ra mắt trang web về các giải pháp mạng dùng riêng - Private Network Solutions nhằm cung cấp thông tin tổng quan về danh mục sản phẩm cũng như các tài nguyên bổ sung webinar và sách trắng được thiết kế để cung cấp thông tin và hướng dẫn, không chỉ về lợi ích của mạng 5G riêng, mà còn về những thách thức đối với việc triển khai thành công và các giải pháp khắc phục.

Nguồn: TECHnalysis LLC

Bích Đào