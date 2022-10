Cận cảnh Apple Watch Ultra vừa mở bán tại Việt Nam

Apple Watch Ultra, chiếc đồng hồ thông minh cao cấp nhất của Apple, vừa chính thức mở bán tại Việt Nam hôm nay 18/10 với giá 23,99 triệu đồng.

Sản phẩm mới của Apple tập trung vào nhóm đối tượng khách hàng tập luyện thể thao thường xuyên, do đó sẽ phải cạnh tranh với đồng hồ thông minh đến từ các đối thủ như Garmin, Coros, Suunto. Trên thực tế, chỉ mỗi Garmin có sản phẩm ở tầm trên 20 triệu đồng để cạnh tranh cùng Apple Watch Ultra.

Những đối thủ truyền thống của Apple ở mảng đồng hồ như Samsung, Xiaomi không có sản phẩm ở tầm giá tương tự.

Apple Watch Ultra có kích thước lớn hơn, to và dày hơn so với Apple Watch truyền thống. Sản phẩm này có đường kính mặt 49mm, lớn hơn chiếc Apple Watch Series 8 (45mm). Tuy nhiên kích thước này vẫn nhỏ hơn so với Garmin Fenix 7X series, 51mm.

Sản phẩm có vỏ ngoài làm từ titanium, mặt kính sapphire, mặt dưới làm từ gốm. Đây là lần đầu Apple kết hợp tất cả vật liệu này lên một chiếc Apple Watch để tạo nên một chiếc đồng hồ bền bỉ nhất của hãng. Sản phẩm của đối thủ như Garmin Fenix 7X series cũng dùng các vật liệu này.

Lần đầu tiên Apple trang bị một nút bấm Action trên đồng hồ thông minh. Nút bấm kích thước lớn và hơi nổi lên bề mặt để người dùng khi đeo găng tay có thể cảm nhận được và thao tác dễ hơn. Nút này mặc định được gán cho tính năng truy cập nhanh vào việc tập luyện, tuy nhiên người dùng có thể thay đổi trong phần cài đặt.

Một số người đánh giá kích thước Apple Watch Ultra hơi to so với cổ tay nhiều người. Điều này là do sản phẩm được trang bị pin dung lượng cao hơn, có thể kéo dài thời lượng sử dụng thông thường lên 36 giờ (so với 18 giờ của thế hệ 8). Ngoài ra, sản phẩm cũng được trang bị loa ngoài để đàm thoại độc lập (có eSIM), và các micro để nghe/gọi và giảm tiếng ồn.

Nhắm vào người dùng tập luyện chuyên nghiệp và có thể đi đến các vùng hẻo lánh, sản phẩm này có tính năng dẫn đường quay ngược lại điểm xuất phát. Khi bị đi lạc, người dùng có thể kích hoạt âm thanh tương đương 86dB để gây chú ý.

Đồng hồ của Apple được trang bị hai băng tần GPS (L1 và L5), và đầy đủ các hệ thống kết nối vệ tinh GLONASS, GALILEO, BDS. Với những kết nối này, về mặt thông số Apple Watch Ultra đủ cạnh tranh với tất cả các đối thủ trên thị trường như Garmin, Samsung, Huawei.

Một tính năng mới được trang bị trên Apple Watch Ultra và dòng Watch Series 8 là khả năng phát hiện tai nạn ô tô. Đây là tính năng được phát triển dựa trên khả năng phát hiện té ngã trên các dòng Apple Watch trước.

Nhờ các cảm biến được trang bị, Apple Watch Ultra có thể phát hiện được người đeo gặp tai nạn xe hơi. Khi đó, chiếc máy sẽ phát ra cảnh báo, nếu người dùng không phản ứng lại, đồng hồ sẽ tự gọi đến số khẩn cấp. Tại Việt Nam, máy sẽ tự động gọi số 115.

PV VietNamNet từng đeo sản phẩm này đạp xe, bị té ngã, ngay lập tức đồng hồ phát hiện và đưa ra tín hiệu cảnh báo, cho thấy khả năng phát hiện tai nạn của sản phẩm rất đáng giá. Trên một số đồng hồ Garmin tôi sử dụng cũng có tính năng phát hiện té ngã khi đang tập luyện, tuy nhiên không có tính năng phát hiện tai nạn xe.

Apple Watch Ultra bán ra với 3 phiên bản dây đeo. Dây đeo trong bài này thuộc dòng Alpine Loop, dành cho người leo núi. Hai dây đeo còn lại thiết kế riêng cho người đi lặn và chạy bộ đường mòn. Người dùng có thể mua các dây này để thay đổi, hoặc mua dây đeo của đồng hồ Apple Watch thông thường (loại 45mm) để thay.

Apple Watch Ultra là một sản phẩm nhắm tới phân khúc khách hàng mới hoàn toàn so với khách hàng hiện tại của Apple. Mẫu máy này chắc chắn không thể có doanh số tốt như dòng Apple Watch Series 8 ra mắt cùng thời điểm.

Đối với người dùng tập luyện thường xuyên sẽ phải cân nhắc giữa Watch Ultra và các sản phẩm cao cấp đến từ Garmin. Hoặc sản phẩm khác chuyên nghiệp hơn - của Coros, Suunto, Garmin - nhưng có giá rẻ hơn.

Dù vậy, Apple Watch Ultra có thế mạnh về hệ sinh thái Apple, với lượng người dùng iPhone và Apple Watch hiện hữu. Sản phẩm cũng được thừa hưởng khối dữ liệu sức khoẻ khổng lồ do Apple cung cấp cho người dùng, chắc chắn sẽ khiến nhiều khách hàng cân nhắc.

