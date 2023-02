Hỗ trợ xử lý 1.234 sự cố tấn công mạng vào hệ thống tại Việt Nam trong tháng 1

Thông tin về tình hình xây dựng Chính phủ điện tử đảm bảo gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân trong tháng đầu tiên của năm mới 2023, Bộ TT&TT – cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cho biết, công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử tiếp tục được đẩy mạnh.

Số cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xử lý trong tháng 1/2023 là 1.234 cuộc.

Số lượng thống kê trước đó của NCSC cho thấy, số lượng sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong tháng cùng kỳ năm ngoái (tháng 1/2022) là 1.383 và trong tháng liền kề trước đó (tháng 12/2022) là 982.

Số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam gây ra sự cố đã tăng từ 982 cuộc trong tháng 12/2022 lên 1.234 cuộc vào tháng 1/2023. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo phân tích của ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam - NCS, việc tháng 1 năm nay tiếp tục có số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam gây ra sự cố tăng cao hơn so với tháng trước đó là do đây là khoảng thời gian tết Nguyên đán. Đây vốn là khoảng thời gian mà các nhóm tội phạm mạng thường gia tăng hoạt động tấn công mạng, phát tán mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của các cá nhân và tổ chức.

Thực tế tình hình an toàn thông tin mạng trong đợt nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày từ 20/1 đến hết ngày 26/1 cũng đã minh chứng cho nhận định, phân tích kể trên; khi chỉ trong khoảng 1 tuần Cục An toàn thông tin đã ghi nhận và cảnh báo tới 508 cuộc tấn công mạng, tăng 23% so với 1 tuần trước nghỉ Tết và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê của Cục An toàn thông tin về tình hình an toàn thông tin mạng tại Việt Nam qua các năm.

Trước đó, với năm 2022, theo đánh giá của Cục An toàn thông tin, tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam vẫn là điểm đáng lưu ý qua các năm. Trong cả năm, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 11.213 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, gồm 3.930 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing), 1.524 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface) va 5.759 cuộc tấn công cài mã độc (Malware).

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2021, số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong năm 2022 đã tăng 44,2%. so với cùng kỳ năm 2021. Đại diện Cục An toàn thông tin cũng đã lưu ý về hiện trạng dù có nhận được cảnh báo về tấn công mạng hoặc các cảnh báo về điểm yếu, lỗ hổng từ cơ quan chức năng, song vẫn còn rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa quan tâm xử lý hoặc cập nhật bản vá để giảm thiểu rủi ro.

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian tới, Bộ TT&TT cho biết, sẽ vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam; đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh. Đồng thời, tiếp tục có các văn bản cảnh báo rộng rãi, đôn đốc việc rà soát điểm yếu lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng.