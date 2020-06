ictnews Với việc Tiêu chuẩn kỹ thuật về giải pháp hóa đơn điện tử an toàn TCCS 01: 2019/VNISA được ban hành, từ tháng 12/2019, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị đề nghị đánh giá, chứng nhận mức độ an toàn của giải pháp phù hợp với tiêu chuẩn.