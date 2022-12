Học viện Kỹ thuật Mật mã giành giải Nhất cuộc thi an toàn thông tin ISITDTU CTF 2022

An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF là cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin được Đại học Duy Tân tổ chức thường niên từ năm 2018, dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng cũng như sinh viên trong nước và quốc tế đam mê lĩnh vực này. 2022 là năm đầu tiên Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã phối hợp với Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng bảo trợ cho trường Đại học Duy Tân tổ chức cuộc thi ISITDTU CTF.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh không gian mạng được xác định là tương lai thịnh vượng của Việt Nam với Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, việc bảo đảm an toàn chính là xây đắp cho tương lai, bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, tạo đà cho sự bứt phá. Để làm được điều này, vai trò của an toàn thông tin là đặc biệt quan trọng, là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho nền kinh tế, xã hội số vận hành, phát triển.

“Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF diễn ra thường niên góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quốc gia, phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng toàn quốc”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Bên cạnh việc trau dồi năng lực chuyên môn, cuộc thi ISITDTU CTF 2022 còn tạo cơ hội cho các đội thi được giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, phát triển sự nghiệp lĩnh vực an toàn thông tin mạng, từ đó chung tay xây dựng không gian mạng Việt Nam lành mạnh hơn.

Ngoài các đội Việt Nam, vòng chung kết còn có sự tham dự của các đội đến từ Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ.

Vòng chung kết ISITDTU CTF 2022 diễn ra mới đây là cuộc đua tài của 10 đội thi xuất sắc của Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore đã vượt qua 160 đội thi khác đến từ nhiều nước trên thế giới tại vòng loại được tổ chức trực tuyến trong hai ngày 12 - 13/11.

Trải qua 8 giờ thi đấu liên tục của vòng chung kết, ngoài giải Nhất được trao cho đội KCSCxP của Học viện Kỹ Thuật Mật Mã cơ sở phía Bắc, Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải Nhì và 1 giải Ba cho 2 đội cùng của Việt Nam là u0K++ của Vuver Accessories (Hà Nội) và purf3ct đến từ Trung tâm An ninh mạng CNSC thuộc Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội KCSCxP của Học viện Kỹ Thuật Mật mã cơ sở phía Bắc.

Đáng chú ý, hồi trung tuần tháng 11/2022, một đội sinh viên khác của Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở phía Bắc là KMA.L3N0V0 đã mang về cho Việt Nam thêm 1 giải Nhất Cyber SEA Game, cuộc thi kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin dành cho các đối tượng trẻ (gồm sinh viên và kỹ sư) từ 15 - 29 tuổi của các nước ASEAN. Đây là lần thứ 8 các đội Việt Nam tham gia và 7 lần có giải, với 2 giải Nhất, 3 giải Nhì và 2 giải Ba.

Theo đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, kết quả trên cho thấy năng lực về an toàn thông tin của nguồn nhân lực Việt Nam, đặc biệt là các bạn sinh viên trẻ là rất tốt.