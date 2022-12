Hơn 10.000 cơ quan nhà nước dùng Zalo kết nối với người dân

Zalo mới đây đã công bố nhiều dữ liệu cho thấy sự tham gia của nền tảng này vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, khoảng 10.000 cơ quan nhà nước dùng Zalo kết nối với người dân. Đáng chú ý khi thông tin từ nền tảng này cho thấy, khoảng 5.000 đơn vị Công an đã mở tài khoản Zalo (OA Zalo) tính đến tháng 12/2022. Cũng theo Zalo, hơn 1,3 tỷ tin nhắn giữa người dân và chính quyền đã được thực hiện qua nền tảng.

Trong đại dịch Covid-19, nền tảng Zalo cũng thể hiện rõ vai trò của một nền tảng Make in Việt Nam trong các hoạt động kết nối, cứu trợ. Ảnh: Trọng Đạt

Trong mảng dịch vụ công, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã có tài khoản Zalo để phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, mô hình Zalo Chính quyền điện tử cũng mở rộng đến tận quận huyện, xã phường.

Nhiều tỉnh còn tận dụng nền tảng Zalo để xây dựng, thiết kế các tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Tại Hà Giang, từ tháng 7/2022, tỉnh này đã đưa vào sử dụng trang Zalo “Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên” nhằm cung cấp thông tin liệt sĩ, giúp thân nhân, đồng đội, cựu chiến binh thuận lợi hơn khi đến viếng thăm.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 vừa qua, các tỉnh thành lớn như Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Giang,.. đã triển khai hình thức tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên Zalo, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin. Nhờ đó, hàng chục nghìn thí sinh, phụ huynh học sinh đã tra cứu điểm thi thuận lợi, tránh tình trạng các hệ thống bị nghẽn mạng khi số lượng người truy cập lớn.

Nhiều đơn vị công an trên cả nước đã mở tài khoản Zalo để tương tác với người dân.

Năm 2022 cũng đánh dấu sự tăng trưởng ấn tượng của mô hình Zalo An ninh cả về số lượng lẫn chất lượng. Thông qua Zalo, lực lượng công an có thể tuyên truyền, vận động, tiếp nhận tin báo liên quan an ninh trật tự, tố giác tội phạm từ người dân.

Với hơn 5.000 tài khoản được thiết lập, Zalo An ninh đã góp phần vào việc phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, mang đến cuộc sống bình yên cho người dân.

Không chỉ phát huy vai trò giữ gìn ANTT, mô hình Zalo An ninh còn góp phần cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng và giảm phiền hà khi giải quyết các thủ tục hành chính của ngành công an. Nổi bật trong năm 2022 phải kể đến chiến dịch cấp CCCD.

Đặc biệt, với chức năng truy vấn, trả lời tự động (chatbot), ngành công an cũng đã tích hợp những vấn đề người dân quan tâm nhiều như thông báo thời gian, thủ tục cấp CCCD, đăng ký phương tiện, quản lý cư trú, PCCC... giúp việc tìm hiểu thông tin dễ dàng, chủ động hơn.

Ứng dụng Zalo đang phát huy vai trò của một nền tảng công nghệ Make in Việt Nam trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại, đưa thông tin, thủ tục hành chính tiếp cận đến từng người dân, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, nền tảng này đã góp phần giúp nâng cao điểm số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công của các tỉnh thành.