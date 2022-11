Hơn 30 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin

Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 với chủ đề "Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng an toàn, an ninh thông tin trong nước và quốc tế.

Hơn 30 gian hàng tham gia triển lãm tại Ngày An toàn thông tin 2022.

Sự kiện do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ TT&TT. Đây là năm thứ 15, sự kiện được tổ chức tại Việt Nam.

Các phiên hội thảo chuyên đề với sự tham gia của nhiều chuyên gia đã tập trung bàn thảo đến nhiều vấn đề nóng như chính sách kinh nghiệm quốc tế về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng; thực trạng, nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ, giải pháp an toàn thông tin tại Việt Nam.

Đây cũng là diễn đàn kết nối, chia sẻ các vấn đề về an toàn thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước và quốc tế; nơi đề xuất ý tưởng mới của các chuyên gia hàng đầu về an toàn thông tin; nơi truyền cảm hứng để góp phần huy động mọi tiềm năng và sức mạnh trí tuệ của người Việt Nam nhằm đưa Việt Nam nằm trong những quốc gia dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng trong khu vực.

Khu vực triển lãm thu hút nhiều khách tham dự

Bên cạnh các phiên hội thảo, khu vực triển lãm với hơn 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm, công nghệ ATTT của các công ty công nghệ Việt Nam và thế giới là một trong những khu vực hấp dẫn tại sự kiện. Theo thông tin từ Ban tổ chức, 34 công ty công nghệ trong và ngoài nước đã tham gia sự kiện này.

Dưới đây là gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong khuôn khổ sự kiện Hội thảo - triển lãm ngày An toàn thông tin 2022.