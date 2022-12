Hợp đồng điện tử - công cụ không thể thiếu của doanh nghiệp chuyển đổi số

Hợp đồng điện tử tiếp tục là xu hướng cho doanh nghiệp chuyển đổi số

Khi chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, các doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng số hóa tối đa các quy trình, thủ tục trong quá trình làm việc, giao dịch. Trong đó, hợp đồng điện tử như một công cụ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, tối ưu hiệu suất kinh doanh, nâng cao hình ảnh thương hiệu…

Hợp đồng điện tử có thể hiểu là loại hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử như: máy vi tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng… Để thực hiện ký kết bằng hợp đồng điện tử, người dùng phải sử dụng các phần mềm ký hợp đồng điện tử được cung cấp bởi các nhà cung cấp đã đăng ký, được cấp phép cung cấp dịch vụ.

Hiện nay tại Việt Nam, hành lang pháp lý cho hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử đã hoàn thiện, được bảo vệ bởi luật pháp và theo quy định của Luật Giao dịch điện tử hiện hành.

Hợp đồng điện tử được áp dụng phổ biến trong giao dịch xuyên biên giới, xuất - nhập khẩu, đặc biệt là ở các nước phát triển. Kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, nhiều doanh nghiệp dang dần chuyển đổi từ hợp đồng, chứng từ truyền thống bằng giấy sang hợp đồng, chứng từ điện tử. Trên thực tế, đã có 33% doanh nghiệp tại Việt Nam ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại (số liệu do Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2021 công bố) càng khẳng định xu hướng này.

Giải pháp giúp doanh nghiệp “lãi lớn” từ MobiFone

Được nghiên cứu và phát triển bởi Tổng công ty Viễn thông MobiFone, MobiFone eContract hiện là nền tảng cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử tối ưu được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Hợp đồng điện tử - công cụ giúp doanh nghiệp chuyển đổi số. MobiFone eContract nổi bật với chi phí hợp lý và nhiều tính năng vượt trội như:

Nâng cao bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin

Điều các doanh nghiệp lưu tâm khi sử dụng hợp đồng tiện tử đó là tính bảo mật khi liên quan đến bên thứ ba. Hợp đồng điện tử MobiFone eContract được áp dụng các biện pháp bảo mật 24/7, chống tấn công và rò rỉ dữ liệu bằng bảo mật nhiều lớp, sao lưu dữ liệu thời gian thực; được bảo mật trên hạ tầng server của MobiFone.

Đại diện MobiFone cho biết, các dữ liệu đều được mã hóa dữ liệu đồng thời kết nối với Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam của Bộ Công thương, nhằm đảm bảo chất lượng và an ninh thông tin của người sử dụng. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ bảo mật thông tin, mà còn hạn chế những rủi ro so với hợp đồng truyền thống như: tránh rách hỏng, thất lạc, cháy do sự cố…; đồng thời việc tra cứu thông tin hợp đồng cũng dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

MobiFone eContract giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí

Đối với hợp đồng truyền thống, doanh nghiệp thường phải mất từ 5 - 8 ngày làm việc và bỏ ra chi phí khoảng từ 50.000 - 80.000 đồng (bao gồm chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyển…) để hoàn thành một bộ hợp đồng. Chưa kể đến những trường hợp bất khả kháng như đợt dịch Covid-19 bùng phát, việc vận chuyển các hợp đồng gặp nhiều trở ngại.

Trong khi đó, khi sử dụng phần mềm MobiFone eContract, doanh nghiệp chỉ mất từ vài giây cho việc trình ký và ký kết hợp đồng. Về chi phí, khi làm một phép tính đơn giản: nếu một năm, doanh nghiệp phát sinh 500 hợp đồng, các chi phí liên quan có thể lên tới 40 triệu đồng. Trong khi chi phí cho phần mềm hợp đồng điện tử chỉ khoảng 15% con số này.

Bên cạnh đó, tính năng ký đồng loạt nhiều hợp đồng của MobiFone eContract cũng giúp doanh nghiệp thúc đẩy nhanh quá trình ký kết, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh...

Ký kết tiện dụng, linh hoạt

Với đặc trưng là hợp đồng điện tử, MobiFone eContract cho phép người dùng ký kết hợp đồng ở mọi lúc mọi nơi mà không cần gặp mặt trực tiếp hay lo người cầm con dấu vắng mặt. Người dùng cũng có thể ký kết trên nhiều thiết bị điện tử như: điện thoại, máy tính bảng, máy tính…

Ngoài ra, MobiFone eContract còn hỗ trợ nhiều hình thức ký như: chữ ký số HSM, USB Token, SIM CA đa nhà mạng, eKYC, ký ảnh kèm SMS OTP. Mỗi chữ ký số mã hóa có thể dùng được cho nhiều điểm giao kết hợp đồng thay cho việc phải ký chữ ký tay, đóng dấu.

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại số

Hợp đồng điện tử có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận, giao dịch và trao đổi thông tin với nhiều đối tác trong cùng một thời gian. Đối với các đối tác nước ngoài, đây cũng là một công cụ giao dịch hữu ích trong thời đại số giúp không bị cản trở bởi địa lý, múi giờ… Điều này sẽ tạo điều kiện cho các chủ thể giao kết hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng thương mại điện tử, có thể hợp tác, quản lý, tận dụng tối đa mọi cơ hội kinh doanh.

Để phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng, MobiFone cũng thiết kế nhiều gói giải pháp hợp đồng điện tử khác nhau.

Quỳnh Anh