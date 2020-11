ictnews Chia sẻ tại sự kiện 'Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019', Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong rằng tại Việt Nam an toàn, an ninh thông tin sẽ được quan tâm xuyên suốt quanh năm, thậm chí từng giây từng phút ý thức về an toàn thông tin luôn được mọi người chú trọng.