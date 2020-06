ictnews Sở TT&TT Hưng Yên vừa tổ chức tập huấn về an toàn thông tin và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên thuộc đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh.