Xe sedan hạng C tích hợp nhiều công nghệ để hút khách

Phân khúc ô tô sedan hạng C tại Việt Nam có hiện có sự góp mặt của các mẫu xe, chủ yếu đến từ các thương hiệu Nhật, Hàn Quốc như: Kia K3, Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic hay Hyundai Elantra.

Từng là phân khúc sôi động trên thị trường nhưng vài năm trở lại đây doanh số phân khúc này sụt giảm đáng kể.

Giai đoạn 2018 – 2019 là giai đoạn rực rỡ của dòng xe sedan hạng C. Các mẫu xe như Mazda3, Kia Cerato (nay là K3) thường xuyên nằm trong danh sách bán chạy với doanh số 10.000 – 13.000 xe mỗi năm. Kể từ 2020, doanh số toàn phân khúc sụt giảm trên 40% do nhiều nguyên nhân. Một phần trong đó là do khách hàng có nhiều lựa chọn tối ưu hơn trong phân khúc giá, đặc biệt là khi phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ liên tục ra mắt đã hút một lượng khách không nhỏ.

Một vài mẫu xe phân khúc sedan hạng C dừng phân phối ở Việt Nam, khi phân khúc này đã qua thời kỳ đỉnh cao. Số còn lại được thay đổi tập trung vào thiết kế, nâng cao hiệu suất và tích hợp nhiều công nghệ hơn để hút khách.

Kia K3 với thiết kế trẻ trung

Đầu năm 2022, Thaco tung ra hai phiên bản Kia 2.0 Premium và 1.6 Turbo GT với nhiều trang bị công nghệ và hiệu suất cao, hướng tới nhóm khách hàng ưa thích sự mạnh mẽ và mong muốn cảm giác lái phấn khích.

Honda tung ra Civic mới cũng tung ra hồi tháng 2 với những thay đổi toàn diện về thiết kế, động cơ cũng được tinh chỉnh và nhiều trang bị như: Màn hình cỡ lớn, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây chuẩn Qi; kết nối viễn thông Honda CONNECT… cùng giá bán dễ tiếp cận hơn.

Toyota Corolla Altis 2022 ra mắt thị trường ngay sau đó với diện mạo trẻ trung hơn, nâng cấp thêm nhiều trang bị và có thêm phiên bản động cơ Hybrid để phù hợp với xu thế lựa chọn của khách hàng.

Hyundai Elantra vừa ra mắt thị trường Việt Nam với nhiều nâng cấp đáng chú ý

Mẫu xe mới nhất vừa ra mắt trong phân khúc hạng C là Hyundai Elantra 2023 với sự thay đổi lớn về diện mạo khiến thế hệ mới thể thao và cuốn hút hơn, khoang nội thất hướng tới người dùng với nhiều trang bị hiện đại với ghế có chức năng sưởi/làm mát; hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió cho hàng ghế sau; sạc điện thoại không dây, ga tự động, phanh tay điện tử, khởi động nút bấm... Các công nghệ an toàn gồm cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, camera lùi, cảm biến trước sau...

Khoang nội thất hiện đại của Elantra N-line

Nâng cấp đáng chú ý ở dòng xe mới là hiệu suất hoạt động và cảm giác lái được cải thiện đáng kể với động cơ SmartStream.

Động cơ dung tích 1.6L T-Gdi (bản N-line) cho công suất cực đại 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 7 cấp, được tối ưu gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất cũng như giảm 12% lượng khí thải. Với 4 phiên bản có giá từ 599 – 799 triệu đồng, Elantra có nhiều lựa chọn và mức giá dễ tiếp cận, tập trung tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi.

Nhờ những thay đổi trong loạt xe mới ra mắt, doanh số phân khúc C có những cải thiện đáng kể. Tuy còn gặp khó trong nguồn cung do thiếu linh kiện, nhưng lượng xe bán ra đã tăng trưởng trở lại. Trong đó, Mazda3 và Kia K3 (do Thaco sản xuất và phân phối) đang chiếm lĩnh phân khúc. Sự xuất hiện của Hyundai Elantra mới có thể sẽ cải thiện doanh số đang có phần "bết bát" của dòng xe này.

Phúc Vinh