IMOU ‘trình làng’ loạt camera an ninh thông minh cho gia đình

Loạt sản phẩm mới được IMOU ra mắt thị trường bao gồm: Cell Go, Cruiser 2 và Rex 3D với những đặc điểm vượt trội so với camera truyền thống.

Cell Go - nhỏ gọn, tối ưu điện năng

Cell Go được trang bị viên pin dung lượng lớn 5000 mAh, được tối ưu hóa giúp thiết bị tiêu thụ điện năng thấp chỉ 350 uA. Nhằm quản lý và sử dụng mức tiêu thụ pin thông minh dựa trên các tình huống khác nhau, theo nhà sản xuất, Cell Go có thể chạy mà không cần sạc từ 30 - 120 ngày.

Cell Go - camera an ninh có thể lắp đặt bất kỳ đâu của IMOU

Được hãng thử nghiệm và nâng cấp nhiều lần để phát hiện những trường hợp cảnh báo sai, Cell Go hướng đến mục tiêu tối đa hóa độ chính xác qua việc tích hợp thuật toán thông minh. Trong tương lai, IMOU sẽ tiếp tục nâng cấp thuật toán thông minh để mang lại sự bảo mật tối đa cho các gia đình Việt Nam.

Với thiết kế nhỏ gọn và trang bị đế từ tính, Cell Go có thể lắp đặt ở nhiều nơi trong nhà bằng cách: khoan, dán hoặc đính nam châm. Cell Go được trang bị khả năng chống nước IP65, nhằm bảo vệ và chịu được mức áp lực nước thấp từ mọi hướng, hạn chế bị hư hại do thời tiết.

Cruiser 2 - camera ngoài trời tích hợp AI

Cruiser 2 là camera ngoài trời với góc nhìn 360 độ. Đối với các camera ngoài trời, việc hiển thị hình ảnh có độ phân giải cao vô cùng quan trọng. Cruiser 2 hỗ trợ quay video 3K UHD, trang bị chip tích hợp cho phép người sử dụng theo dõi những gì đang xảy ra xung quanh nhà. Chiếc camera này còn có thể nhận biết chính xác người và các vật thể khác, từ đó làm giảm đáng kể báo động sai do các yếu tố gây nhiễu như: côn trùng ba, lá rơi...

Thiết bị có thể xoay tự do 340 độ theo chiều ngang và 90 độ theo chiều dọc. Dựa trên chip tích hợp và thuật toán AI trực quan của IMOU, Cruiser 2 có khả năng theo dõi đối tượng theo thời gian thực. Sau khi đã thiết lập vùng bảo vệ trên ứng dụng của IMOU, Cruiser 2 sẽ hiển thị đèn cảnh báo khi có chuyển động trong vùng bảo vệ, kích hoạt còi báo động và gửi thông báo đến điện thoại của người sử dụng trong vòng 0,8s.

Cruiser 2 là sản phẩm camera ngoài trời thế hệ mới của IMOU

Rex 3D - thiết kế độc đáo, tính năng đàm thoại hai chiều vượt trội

Nhằm mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm camera an ninh có thể kết hợp hoàn hảo với không gian trong nhà, IMOU mang đến Rex 3D với thiết kế hình quả cầu pha lê được lấy cảm hứng từ bầu trời đầy sao rộng lớn.

Rex 3D sẽ món đồ nội thất đặc biệt, dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách trang trí nhà hiện đại; không chỉ đảm bảo an toàn cho gia đình mà còn tôn lên vẻ đẹp không gian sống.

Ngày nay, nhiều người yêu thú cưng muốn theo dõi tình trạng của vật nuôi và tương tác qua camera khi họ không ở nhà. Với nhu cầu này, nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của IMOU đã nâng cấp thuật toán phát hiện thú cưng và chức năng đàm thoại hai chiều. Rex 3D cho phép camera theo dõi chuyển động và trạng thái của thú cưng trong thời gian thực, đồng thời loa và micrô được trang bị công nghệ giảm tiếng ồn. Vì vậy, người sử dụng có thể kiểm tra tình trạng của thú cưng và tương tác với chúng bất cứ lúc nào. Thuật toán cũng có thể nhận biết những tiếng động bất thường như: tiếng em bé khóc, tiếng đổ vỡ… và gửi thông báo tới điện thoại của người dùng.

Để đảm bảo tính riêng tư cho người sử dụng, Rex 3D có thể được thiết lập chế độ riêng tư trên ứng dụng của IMOU, tự động hạ thấp đầu để điều chỉnh góc nhìn.

Sản phẩm được lấy cảm hứng từ bầu trời sao rộng lớn

Các công nghệ và dịch vụ mới của IMOU Bên cạnh các sản phẩm mới, IMOU còn mang đến một dịch vụ tích hợp công nghệ AI và điện toán đám mây tiên tiến là IMOU Protect. Sau khi khách hàng IMOU đăng ký dịch vụ, tất cả các video trong thiết bị sẽ được lưu trữ trong tối đa 30 ngày và không giới hạn dung lượng lưu trữ. Trong khoảng thời gian này, người dùng có thể truy cập kho dữ liệu bất cứ lúc nào mà không lo về các rủi ro như lỗi thẻ nhớ hoặc camera bị trộm, hỏng. IMOU Protect có thể cung cấp các báo cáo thống kê về các sự kiện hàng ngày, giúp người dùng dễ dàng lưu giữ, theo dõi trạng thái bảo mật. Người đã đặt mua các camera an ninh của IMOU sẽ được tặng kèm 1 năm sử dụng IMOU Protect. Đồng thời, khách hàng IMOU cũng có thể sử dụng ứng dụng IMOU Life để xem trước các cảnh báo, theo dõi trực tiếp các video đã ghi. Các thiết bị trong nhà có thể được điều khiển bằng một cú chạm. Với tính năng này, người dùng không còn cần phải bật - tắt thiết bị nhiều lần.

Quỳnh Anh