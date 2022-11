Instagram khắc phục lỗi khoá tài khoản người dùng

“Hiện tại chúng tôi đã xử lý xong lỗi khiến người dùng tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới không thể truy cập tài khoản và gây ra sự thay đổi tạm thời về số lượng người theo dõi (follower)”, đại diện Meta Platforms, công ty sở hữu Instagram, thông báo bằng tweet.

Instagram đã khắc phục sự cố ngừng hoạt động. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Instagram không bình luận về sự cố khoá tài khoản. Trước đó, một số người dùng ứng dụng chia sẻ hình ảnh cho biết họ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email và số điện thoại để truy cập vào những tài khoản đã bị khoá.

Sự cố ngừng hoạt động của Instagram được phát hiện vào sáng ngày 31/10, khi hàng loạt người dùng báo cáo việc họ gặp vấn đề trong đăng nhập, hoặc nhận thông báo khoá tài khoản mà không rõ lý do. Người dùng ứng dụng chia sẻ hình ảnh đã tỏ ra lo lắng khi họ không thể kháng cáo và đứng trước nguy cơ có thể mất hết dữ liệu hình ảnh đăng tải trong trường hợp tài khoản bị khoá vĩnh viễn.

Theo dữ liệu từ website theo dõi sự cố Down Detector, vào lúc cao điểm đã có khoảng 7.500 báo cáo của người dùng về sự cố của Instagram và giảm dần xuống còn gần 500 báo cáo vào 18h ngày 31/10 (giờ Mỹ).

Down Detector đối chiếu báo cáo trạng thái từ một số nguồn, gồm cả lỗi do người dùng gửi đến, do đó sự cố ngừng hoạt động của Instagram có thể ảnh hưởng đến số lượng tài khoản lớn hơn nhiều so với báo cáo.

Cùng ngày, cổ phiếu Meta, công ty mẹ Instagram đóng cửa giảm 6,1% trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục bị bán tháo.

Thế Vinh (Theo Reuters)