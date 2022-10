Vừa mở đặt hàng trước, iPhone 14 đã cháy hàng tại Việt Nam

Các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cho hay lượng đặt trước iPhone 14 tăng đột biến, dẫn đến tình trạng không có hàng bán ở một số mẫu máy.

Ông Trần Đức Tín, Giám đốc phát triển ngành hàng điện thoại Thế Giới Di Động, nói với VietNamNet, chỉ trong 60 phút đầu mở đặt hàng vào rạng sáng 7/10, đã có 5.000 người đặt cọc mua dòng smartphone mới của Apple.

“Một con số chưa từng có tiền lệ”, ông Tín bình luận.

Hệ thống CellphoneS cũng đối mặt tình trạng hết hàng một số mẫu, ngay trong những giờ đầu mở đặt hàng trước. Tất cả các máy iPhone 14 Pro Max 128GB, bao gồm tất cả các màu, đều hết suất trả sớm, dự kiến trả hàng tiếp đợt 2 vào ngày 24/10 cho các khách hàng tiếp tục đặt mua. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện chuỗi này, cho hay phiên bản màu tím và bạc trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng nhanh chóng hết suất nhận hàng sớm, sẽ trả hàng vào đợt 2. “Những con số trên cho thấy sức hút kinh khủng của iPhone 14 series năm nay”, ông Huy nhận định.

iPhone 14 Pro và Pro Max màu tím được ưa chuộng nhất trong đợt mở đặt hàng ngày 7/10. (Ảnh: Hải Đăng)

FPT chưa công bố con số đặt cọc chính thức, song tính tới tối 6/10, chuỗi này ghi nhận hơn 80.000 đơn đăng ký suất sở hữu sớm iPhone 14 chính hãng. Trong đó, hơn 2/3 tổng số lượt đăng ký chọn iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, phiên bản iPhone 14 Pro Max dung lượng 128GB chiếm tỷ lệ đến 40%. Màu tím (Deep Purple) là màu sắc dẫn đầu xu hướng năm nay, với hơn 70% người dùng yêu thích.

“Chúng tôi rất bất ngờ với con số đăng ký hơn 80.000 iPhone 14 series tại hệ thống. Đây chắc chắn là một con số vượt xa mọi kỳ vọng về số người quan tâm từ trước đến nay”, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT chia sẻ thêm.

iPhone 14 chính thức cho đặt hàng, nhận cọc từ ngày 7/10 tại Việt Nam. Năm nay, các nhà bán lẻ phải chờ 3 tuần sau sự kiện Apple ra mắt iPhone mới được nhận cọc của người đăng ký, khác với các năm trước cho đăng ký và nhận cọc sớm hơn.

Trước khi cho đăng ký chính thức từ 0h hôm nay, các bên đã cho khách đăng ký nhận thông tin - một hình thức giữ chỗ mua hàng. Thông thường, những khách đăng ký và đặt cọc sớm sẽ nhận hàng trước và nhận được các ưu đãi quà tặng nhiều hơn so với người không đăng ký trước.

Apple tung ra dòng iPhone 14 hôm 7/9, trong đó cải tiến lớn nhất thuộc về dòng iPhone 14 Pro. Các máy này được trang bị Dynamic Island, một trung tâm tương tác với người dùng đặt ngay cụm camera trước - thay cho phần notch (tai thỏ) trước đây. Ngoài ra, hai chiếc máy cũng được tăng độ phân giải camera chính lên 48MP so với mức 12MP từ trước đến nay. Trong khi đó, dòng iPhone 14 và iPhone 14 Plus không cải tiến về phần cứng và thiết kế, do đó ít nhận được quan tâm từ người dùng Việt Nam.

Báo cáo của Counterpoint trong quý 2/2022 cho thấy, chỉ mỗi Apple và Samsung tăng trưởng doanh thu, trong khi các hãng khác giảm. Thị trường smartphone bị tác động bởi sự thiếu hụt chip, tình trạng Trung Quốc đóng cửa một số nơi so Covid-19, từ các xung đột địa chính trị, cộng với thu nhập người dân toàn cầu chịu ảnh hưởng hưởng từ đại dịch.

Theo báo cáo, mặc dù thị trường smartphone nói chung suy giảm nhẹ, song phân khúc smartphone cao cấp lại đi ngược xu hướng, tăng lượng xuất xưởng lên hai con số. Trong các hãng hiện nay, Samsung và Apple đang nắm thị phần lớn mảng smartphone trị giá 500USD trở lên.

Hải Đăng