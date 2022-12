JACCS hợp tác FPT IS triển khai giải pháp xác thực số FPT.IDCheck và eKYC

Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS vừa ký thỏa thuận hợp tác, triển khai cung cấp Giải pháp định danh khách hàng điện tử eKYC và Giải pháp chống giả mạo xác thực số FPT.IDCheck.

Đại diện FPT IS và JACCS ký thỏa thuận hợp tác chiến lược

Ông Đào Đình Nam - Phó Giám đốc Trung tâm RAR, C06, Bộ Công an cho hay: “Hiện nay, FPT IS đang song hành cùng Trung tâm RAR - C06 - Bộ Công an cung cấp giải pháp chống giả mạo xác thực số FPT.IDCheck cùng nhiều giải pháp khác nằm trong hệ sinh thái giải pháp xác thực của FPT IS cho các doanh nghiệp trên cả nước. Chúng tôi hy vọng rằng giải pháp FPT.IDCheck, eKYC sẽ hỗ trợ JACCS trong các giao dịch tài chính, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, đem lại trải nghiệm số an toàn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Ông Đào Đình Nam - Phó Giám đốc Trung tâm RAR C06, Bộ Công an chia sẻ tại sự kiện

Là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Japan Consumer Credit (JACCS) - một trong những công ty tài chính lâu đời tại Nhật Bản, các hoạt động kinh doanh của JACCS tập trung vào các mảng: kinh doanh tín dụng, kinh doanh thẻ tín dụng, kinh doanh tài chính… Với lượng khách hàng lớn và ngày một gia tăng nhanh chóng, bài toán đảm bảo tính chính xác trong các giao dịch cần xác thực số đặt ra yêu cầu ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh của JACCS.

Ông Taniguchi Noboru - Tổng Giám đốc Công ty JACCS khẳng định sự hợp tác với FPT IS là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của JACCS: “Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác cùng FPT IS - công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, triển khai Giải pháp định danh khách hàng điện tử eKYC và Giải pháp chống giả mạo xác thực số FPT.IDCheck. JACCS hy vọng ứng dụng các giải pháp công nghệ sẽ giúp công ty hoàn thiện tiêu chuẩn về xác thực, định danh khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường tài chính tại Việt Nam”.

Ông Taniguchi Noboru - Tổng Giám đốc Công ty JACCS khẳng định sự hợp tác với FPT IS là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của JACCS

Về phía FPT IS, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS nhấn mạnh: “FPT IS rất vinh dự khi được triển khai nhiều giải pháp trọng điểm cho JACCS như: Hợp đồng điện tử FPT.eContract, Chữ ký số từ xa FPT.eSign, Hệ thống thẻ Core Card… và lần này là giải pháp eKYC cùng FPT.IDCheck. Chúng tôi hy vọng với độ chính xác lên tới 100%, FPT.IDCheck dưới sự hợp tác cùng Trung tâm RAR - C06 - Bộ Công an sẽ trở thành công cụ đắc lực cho các ngân hàng, tổ chức tài chính như JACCS trong việc đảm bảo tính chính xác, bảo mật tối đa, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Ngoài ra, với kinh nghiệm dày dặn trong việc triển khai các giải pháp eKYC cho nhiều khách hàng ngành tài chính - ngân hàng trong và ngoài nước, chúng tôi tin tưởng có thể triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp xác thực của FPT IS cho JACCS, đưa sự hợp tác đi tới thành công”.

Ông Minh cũng chia sẻ tâm niệm của FPT IS trong việc “đưa công nghệ song hành cùng chiến lược kinh doanh của khách hàng”, biến công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo sự tăng trưởng đột phá. Tổng Giám đốc FPT IS hy vọng sẽ được song hành cùng JACCS và Trung tâm RAR - C06 - Bộ Công an mang tới các giải pháp, dịch vụ chất lượng cao, không chỉ phục vụ cho kinh doanh mà còn đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS khẳng định quyết tâm triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp xác thực của FPT IS, đưa sự hợp tác đi tới thành công

Hiện nay, FPT IS là một trong số ít các đơn vị trên thị trường có đầy đủ năng lực và điều kiện pháp lý để cung cấp giải pháp, dịch vụ xác thực căn cước công dân gắn chip tới khách hàng. Trước đó, FPT IS đã ký kết hợp tác cùng Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an), nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

FPT.IDCheck là sự kết hợp giữa dịch vụ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip và công nghệ AI chống giả mạo xác thực đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO-30107, được phát triển trên nền tảng ứng dụng xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an. Quy trình xác thực được kết nối với thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia, giúp định danh, xác minh danh tính khách hàng với độ chính xác tuyệt đối và tháo gỡ toàn diện những rủi ro về giả mạo xác thực trong giao dịch.

Thêm vào đó, được xem như cửa ngõ giúp triển khai hệ thống ngân hàng số, eKYC là giải pháp nhận diện khách hàng một cách toàn diện, liên tục giữa người dùng với các tổ chức tài chính, ngân hàng. eKYC (electronic Know Your Customer) là định danh khách hàng điện tử, hay định danh khách hàng trực tuyến, cho phép các ngân hàng định danh khách hàng 100% online, đơn giản hóa các thủ tục xác minh giấy tờ, xác minh sinh trắc học mà không cần gặp mặt trực tiếp tại phòng giao dịch như KYC truyền thống.

Tại Việt Nam, các giải pháp eKYC của FPT IS đã và đang hỗ trợ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức ngành ngân hàng.

Với lợi thế hơn 20 năm kinh nghiệm đồng hành cùng ngành ngân hàng - tài chính, là đơn vị đi đầu trong việc triển khai nhiều giải pháp như: Nền tảng số hóa quy trình đăng ký tài khoản và dịch vụ - FPT Digital Onboarding, Giải pháp chữ ký số - FPT.eSign, Giải pháp hợp đồng điện tử - FPT.eContract; FPT IS hy vọng hệ sinh thái các giải pháp xác thực, bảo mật Made by FPT IS sẽ góp phần đảm bảo trải nghiệm giao dịch số hoàn hảo cho người dùng.



Bích Đào