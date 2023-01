JBL giảm đến 36% các sản phẩm loa, tai nghe dịp Tết Quý Mão

Sắm loa “quẩy” PartyBox, nhận quà tặng lên đến 2.490.000 đồng

Ra mắt với ba phiên bản 310 công suất 240W, 110 công suất 160W và On The Go công suất 100W, PartyBox đã được không ít khách hàng Việt mê ca hát bình chọn là chiếc loa di động đáng sắm nhất.

Giới sành công nghệ đánh giá, điều cốt lõi làm nên giá trị của PartyBox chính là sự ưu việt khi tích hợp trong nó mọi điều cần cho những bữa tiệc ca hát: công suất lớn với chất âm đỉnh cao Pro Sound, ánh sáng trình diễn đồng bộ âm thanh, mic không dây tặng kèm loa (chỉ có ở PartyBox On The Go), truy cập danh sách nhạc qua bluetooth, USB, AUX hay True wireless stereo…

Không chỉ tái hiện hoàn hảo bữa tiệc âm nhạc chuẩn lễ hội ngay tại nhà, PartyBox On The Go còn có thể vác nhẹ nhàng lên vai đi chơi nhờ dây đeo chắc chắn nhưng không kém phần êm ái. PartyBox 110 và 310 lại dễ dàng di chuyển và bố trí ở bờ biển, hồ bơi hay bãi cỏ, sân chơi… nhờ tay nắm và chân xoay tiện lợi. Cả ba phiên bản này đều đạt “điểm 10” về độ cơ động và “lì lợm" bất chấp thời tiết với khả năng kháng nước chuẩn IPX4. Với thời lượng pin đáng nể, bật liên tục trong vòng 6 giờ, PartyBox có thể “gánh" ít nhất 2 chầu karaoke hay “party quẩy” sôi động vào Giáng sinh và Tết mừng năm mới của mọi gia đình..

Chương trình giảm giá đặc biệt lên đến 18% dành cho ba phiên bản này lần lượt là: JBL PartyBox On The Go (100W) chỉ còn 6.990.000 đồng; JBL PartyBox 310 (240W) chỉ còn 14.390.000 đồng; JBL PartyBox 110 (160W) chỉ còn 10.990.000 đồng. Ngoài ra, tất cả đều được tặng kèm tai nghe hoặc micro hoặc tai nghe JBL, áp dụng từ nay đến hết 31/1/2023.

JBL Soundbar 9.1 giảm 15%, tặng kèm loa JBL Flip Essential

Mùa tiệc tùng bất tận trong năm thường cũng là mùa “chill-out”, nghỉ ngơi của mọi người sau một năm làm việc. Lúc này, phiên bản loa thanh - soundbar - như JBL Bar 9.1 lại lọt vào tầm ngắm của những tín đồ mê phim ảnh cũng như quen tận hưởng những cuộc chơi không đông đúc.

Soundbar 9.1 của JBL mang trải nghiệm âm thanh của rạp chiếu phim vào nhà bạn với hai loa âm thanh vòm có thể tháo rời và âm thanh Dolby Atmos® và DTS:X™ 3D. Với tổng công suất hệ thống 820 watt, bạn có thể thưởng thức mọi màn trình diễn xứng đáng với giải Oscar thông qua âm thanh mạnh mẽ, trong trẻo. Bạn cũng có thể bật loa siêu trầm 10" để có âm trầm mạnh mẽ hoặc vặn nhỏ lại và thư giãn với tính năng phát nhạc trực tuyến trên Chromecast và AirPlay. Đặc biệt, soundbar JBL Bar 9.1 sẽ tạo nên bộ đôi âm thanh sống động khi kết hợp với TV nhờ tính năng 4K pass-through hỗ trợ công nghệ Dolby Vision™ cho độ phân giải video 4K đáng kinh ngạc.

JBL Soundbar 9.1 đang được giảm đến 3.710.000 đồng, chỉ còn 2.190.000 đồng và tặng kèm loa JBL Flip Essential trị giá 2.490.000 đồng đến hết 31/1/2023.

Siêu phẩm tai nghe bluetooth chống ồn giảm sâu đến 36%

Hai tai nghe chống ồn nổi bật của JBL trong năm 2022 - Tune 230NC và Live Pro 2 - đều được giảm giá mạnh từ hôm nay đến hết 31/1/2023. Ngay khi vừa ra mắt, Tune 230NC đã gây ấn tượng khi sở hữu thời lượng pin đáng nể: 40 giờ chơi nhạc cùng chất âm JBL Pure Bass Sound. Với chế độ “chống ồn chủ động” cùng công nghệ “môi trường thông minh”, Tune 230NC cho phép chủ nhân thoải mái chọn cho mình thứ muốn nghe mà không bỏ lỡ những âm thanh cuộc sống. Thiết kế công thái học kháng nước của Tune 230NC cho bạn trải nghiệm đeo thoải mái cả ngày, dù làm việc, học hành, chơi thể thao ngoài trời hay giải trí…

Những tín đồ bất ly thân với âm nhạc có thể thoải mái sống trong những bản nhạc yêu thích cả ngày dài vì Live Pro 2 TWS vừa có sạc nhanh, vừa tương thích sạc không dây, có thể phát liên tục 40 giờ chơi nhạc (10 giờ trên tai + 30 giờ hộp sạc).

Live Pro 2 sở hữu tính năng chống ồn thích ứng hoàn toàn mới, vừa để bạn tự do đắm chìm trong vũ trụ của riêng mình nhưng không lơ là với thế giới xung quanh. Kiểu dáng cuống thanh cùng eartips Oval Tubes™ của Live Pro 2 giúp tối ưu chất nhạc, tăng cường độ bám tai và chống ồn cho những người dùng khó tính nhất.

JBL Tune 230NC giảm lớn nhất, chỉ còn 1.590.000 đồng và Live Pro 2 chỉ còn 3.190.000 đồng. Đặc biệt, người mua Live Pro 2 còn được tặng áo khoác thời trang JBL trị giá 1.000.000 đồng.

Chương trình ưu đãi tại các hệ thống bán sản phẩm JBL và các cửa hàng chính thức của JBL và PGI trên toàn quốc, tham khảo ngay tại: https://bit.ly/T23ICTNews.

Quỳnh Anh