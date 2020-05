20.000 KIT xét nghiệm Covid-19 Việt Nam đã xuất khẩu đi 8 nước

Theo ông Phan Quốc Việt - TGĐ Công ty CP Công nghệ Việt Á - đơn vị sản xuất bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y, hiện 8 quốc gia đã sử dụng bộ KIT xét nghiệm Covdi-19 do Việt Nam cung cấp.

Các quốc gia này bao gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Ukraina Balan, Hungary, Áo,... Việc xuất khẩu các bộ KIT test Covid-19 được thực hiện qua 2 con đường là đặt mua trực tiếp từ các nước và tặng dưới dạng ngoại giao.

Ngoài những quốc gia này, nhà sản xuất Việt Nam đang đàm phán để xuất khẩu KIT xét nghiệm Covid-19 tới khoảng 20 quốc gia khác.

Theo ông Phan Quốc Việt, đã có tổng cộng 20.000 KIT xét nghiệm Covid-19 Việt Nam được xuất khẩu đi 8 nước. Ảnh: Trọng Đạt

Theo đơn vị sản xuất, tổng số lượng KIT xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam đã xuất khẩu là khoảng hơn 20.000 bộ. Mỗi bộ KIT do Việt Á sản xuất bao gồm 50 test. Mức giá của mỗi test này dao động trong khoảng từ 400.000 - 600.000 đồng. Mỗi test dùng được cho một lần thử.

Chia sẻ thêm với Pv. VietNamNet, đại diện nhà sản xuất cho biết, quy trình đặt mua KIT của các quốc gia thường thông qua đấu thầu. Trong 3 tuần qua, Việt Á đã tham gia một số gói thầu cung cấp bộ KIT xét nghiệm.

Theo ông Phan Quốc Việt, bộ KIT xét nghiệm của Học viện Quân y đang được một đối tác đặt mua độc quyền để phân phối tại một số thị trường quốc tế.

Đây là một công ty chuyên phân phối trong lĩnh vực KIT xét nghiệm với trụ sở tại nhiều quốc gia. Công ty này hiện đang thay mặt Việt Á đấu thầu tại các nước như Anh, Mỹ, Ấn Độ,... với số lượng tiêu thụ cam kết khoảng 1 triệu test mỗi tháng.

Nguồn nguyên liệu sản xuất KIT test Covid-19 hiện đang bị phụ thuộc vào các nguồn cung nước ngoài. Tuy nhiên do là đối tác lớn lâu năm với bạn hàng quốc tế, đại diện nhà sản xuất khẳng định, đơn vị có thể đảm bảo nguồn cung ổn định ra thị trường ở mức 3 triệu test/tháng.

Bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y. Ảnh: Trọng Đạt

Trên thế giới, hai chứng chỉ quan trọng nhất để đánh giá chất lượng 1 bộ KIT xét nghiệm là CE của Châu Âu và FDA của Mỹ.

Bộ sản phẩm này hiện đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) của Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh. Do vậy, bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu.

Hiện nhà sản xuất đang trong quá trình làm thủ tục xin chứng nhận FDA để có đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Theo ông Phan Quốc Việt, nếu không có gì thay đổi, trong khoảng 2 tuần nữa bộ KIT xét nghiệm của Việt Nam sẽ đạt được chứng chỉ này.