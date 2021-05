3 lợi ích vượt trội từ chính sách cho thuê pin ô tô điện của VinFast

Chính sách cho thuê pin sáng tạo của VinFast giúp người dùng ô tô điện có thể dễ dàng mua xe với mức giá hấp dẫn, giảm chi phí vận hành và giảm rủi ro về chất lượng, tuổi thọ pin.

Trạm sạc ô tô điện.

Đạt gần 4.000 đơn đặt hàng chỉ sau 12 giờ đầu tiên mở bán, mẫu ô tô điện VinFast VF e34 đã tạo ra một cơn sốt chưa từng có trên thị trường ô tô Việt Nam. Một trong những lý do khiến mẫu xe này chinh phục được đông đảo khách hàng là chính sách cho thuê pin ưu việt mà VinFast tiên phong áp dụng.

Theo đó, thay vì “bán đứt” pin theo xe như cách kinh doanh thông thường, VinFast cho người dùng thuê pin để sử dụng với mức phí thuê bao hàng tháng là 1.450.000 đồng. Đi kèm với đó là một loạt quyền lợi cho khách hàng, từ việc giảm giá thành sản phẩm ban đầu, giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cho đến giảm rủi ro về chất lượng, tuổi thọ pin.

Giảm giá thành sản phẩm

Với một chiếc ô tô sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, để giảm giá thành sản phẩm, nhà sản xuất thường sẽ phải cắt bớt tiện nghi, công nghệ trên xe, hoặc đổi sang sử dụng động cơ nhỏ hơn, đồng nghĩa với chất lượng xe và trải nghiệm của người dùng sẽ bị ảnh hưởng. Với ô tô điện, cấu tạo của xe rất đơn giản, không gồm nhiều linh kiện phức tạp như xe xăng, trong đó, riêng bộ pin chiếm tới 30-35% giá thành xe.

Tận dụng ưu thế này của xe điện, VinFast đã tiên phong áp dụng chính sách cho thuê pin, thay vì bán xe kèm pin cho người dùng. Theo đó, chi phí dành cho bộ pin được tách ra khỏi giá thành xe, giúp mức giá của mẫu ô tô điện cỡ C - VF e34 - chỉ còn 690 triệu đồng, thậm chí mức giá ưu đãi dành cho người đặt mua sớm trước ngày 30/6/2021 chỉ là 590 triệu đồng, kèm một năm miễn phí thuê bao pin.

Nếu cộng thêm chi phí của bộ pin 42 kWh (Tương đương khoảng 200 triệu đồng), mức giá của VF e34 có thể lên tới gần 900 triệu đồng. Nhờ tách giá pin ra khỏi giá xe, người dùng chỉ phải trả mức phí thuê bao 1.450.000 đồng/tháng để được sử dụng xe kèm pin, giúp VF e34 trở thành mẫu xe SUV cỡ C có giá hấp dẫn nhất thị trường hiện nay.

Giảm chi phí sử dụng

Theo tính toán, chi phí sử dụng pin theo hình thức thuê bao mà VinFast áp dụng cho mẫu ô tô điện VF e34 chỉ tương đương với chi phí sử dụng xe xăng thông thường, thậm chí có thể rẻ hơn tùy điều kiện vận hành. Cụ thể, người dùng xe VF e34 chỉ phải đóng khoản phí thuê bao pin 1.450.000 đồng/tháng cho quãng đường tối đa 1.400 km. Với giá điện hiện tại là 3.117 đồng/kW, mức tiêu hao năng lượng trung bình của xe là 15,52 kW/100 km, thì chi phí sạc điện cho xe là 484 đồng/km.

Như vậy, tổng chi phí sử dụng xe ô tô điện là 1.482 đồng/km, tương đương chi phí cho một chiếc xe xăng có mức tiêu hao nhiên liệu bình quân 7,8 lít/100km. Tuy nhiên, trên thực tế, một chiếc xe SUV cỡ C sử dụng động cơ đốt trong thông thường có mức tiêu hao nhiên liệu bình quân ở mức hơn 8 lít/100km.

Không chỉ vậy, xe chạy xăng/diesel còn tiêu tốn nhiều chi phí bảo dưỡng hơn, nhiều hạng mục phải thay thế sau một thời gian vận hành. Ngược lại, nhờ cấu tạo hệ truyền động đơn giản nên xe điện ít phát sinh hỏng hóc hay hao mòn, việc bảo dưỡng xe điện cũng dễ dàng, đơn giản hơn, với chi phí chỉ bằng 25-30% so với xe xăng. Do đó, VF e34 không chỉ là xe SUV cỡ C có giá hấp dẫn bậc nhất thị trường, mà còn là xe có chi phí sử dụng “siêu tiết kiệm”.

Giảm rủi ro trong quá trình sử dụng

Cùng với động cơ, pin là cấu phần có giá trị cao hàng đầu trên một chiếc xe điện, do đó người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến chất lượng và mức độ khấu hao của pin. Thông thường, pin sẽ bị “chai” và giảm dần khả năng hoạt động sau một thời gian. Nếu “mua đứt” pin kèm theo xe, khách hàng sẽ phải chịu khoản chi phí lên tới 200 triệu đồng nếu muốn thay pin khi pin xuống cấp. Ngược lại, với chính sách thuê pin từ VinFast, khách hàng sẽ được thay miễn phí một bộ pin mới khi khả năng tiếp nhận sạc của pin xuống dưới 70%.

Như vậy, người dùng xe ô tô điện VinFast sẽ luôn được sử dụng pin trong tình trạng mới, đồng thời luôn an tâm trước những nguy cơ hỏng hóc không do mình gây ra, bởi đã có nhà sản xuất luôn đồng hành và sẵn sàng thay pin mới khi có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến chất lượng pin. Không những vậy, việc kiểm soát và quản lý pin cũng sẽ chặt chẽ hơn, đảm bảo 100% pin sẽ được nhà sản xuất thu hồi và tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu nguy cơ bị thải bỏ bừa bãi, gây hại cho môi trường.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021, VinFast sẽ triển khai hơn 40.000 cổng sạc cho xe ô tô điện phủ khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Những trạm sạc này sẽ được bố trí tại các địa điểm như chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, trường đại học, cao đẳng, khách sạn, trạm xăng, dầu, trạm dừng nghỉ ở cao tốc/quốc lộ... mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng. Bên cạnh đó, người sử dụng ô tô điện VinFast cũng có thể sạc pin cho xe ngay tại nhà với bộ sạc tiêu chuẩn châu Âu.

Phương Dung