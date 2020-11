Bắc Ninh đa dạng hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học

Điện lực Bắc Ninh tiếp tục thực hiện chuỗi chương trình 'Trường học chung tay sử dụng điện an toàn hiệu quả”, với mục tiêu hình thành thói quen tiết kiệm điện cho học sinh.

Một hoạt động trong chuỗi tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong trường học. Ảnh: Bacninh.gov.vn

Công ty Điện lực Bắc Ninh phối hợp với Trường THCS Hàn Thuyên (Lương Tài) tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa “Trường học chung tay sử dụng điện an toàn hiệu quả” nhằm tuyên truyền, phổ biến cho học sinh thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Theo tin từ Cổng thông tin Bắc Ninh, thông qua chương trình, các em học sinh Trường THCS Hàn Thuyên được nghe các tuyên truyền viên ngành Điện phổ biến về tầm quan trọng của điện, lý do phải tiết kiệm điện, các nguyên tắc về an toàn điện, hướng dẫn các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Qua các hoạt động sôi nổi, các em học sinh đã được tìm hiểu về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là những biện pháp đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với các thiết bị điện.

Với hình thức tuyên truyền sinh động, chương trình “Trường học chung tay sử dụng điện an toàn hiệu quả” góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tiết kiệm điện cho học sinh, giúp các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại gia đình, cộng đồng trong hưởng ứng tiết kiệm điện.

D.V