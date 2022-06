Làm thế nào khi điều hòa nhiệt độ nhà bạn 'kiệt sức' vì nắng nóng?

Nhiệt độ tăng cao khiến điều hòa nhiệt độ của nhiều gia đình không thể làm lạnh khiến căn phòng chẳng khác gì... lò nướng. Dưới đây là kinh nghiệm bỏ túi để điều hòa của gia đình không bị quá tải vì nắng nóng.

Miền Bắc và Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng cao điểm nhất kể từ đầu năm. Đợt nắng nóng gay gắt nhất với nền nhiệt lên đến 38 - 39 độ C, nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 40 độ C.

Hạn chế ra ngoài và sử dụng điều hòa nhiệt độ là giải pháp của nhiều gia đình trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Dưới đây là những kinh nghiệm sử dụng điều hòa đúng cách để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa giữ độ bền cho thiết bị và cũng tiết kiệm điện.

Không để mức nhiệt quá thấp

Nhiều người có thói quen trời càng nóng thì càng đặt mức nhiệt thấp để làm mát nhanh và sâu. Tuy nhiên, đây là sai lầm tai hại gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như dễ khiến điều hòa bị quá tải.

Không nên đặt mức nhiệt quá chênh so với bên ngoài. Ảnh minh họa: Internet

Bật điều hòa nhiệt độ quá thấp có thể làm người dùng bị sốc nhiệt do mức do nhiệt độ phòng chênh lệch lớn với nhiệt độ bên ngoài. Theo các chuyên gia, người dùng chỉ nên để nhiệt độ chênh khoảng 5 - 7 độ C so với nhiệt độ bên ngoài. Mức nhiệt lý tưởng vào khoảng 24 – 27 độ C và nên duy trì ở mức nhiệt này.

Ngoài ra, bạn cũng nên bật điều hòa 15 phút trước khi dùng để tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Người dùng nên lựa chọn chế độ thích hợp là Cool (làm mát) thay vì đặt ở Dry để làm mát hiệu quả hơn.

Không bật điều hòa 24/24

Không nên ở trong phòng bật điều hòa liên tục 24 giờ/ngày, làm vậy không hề tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, bạn nên tắt điều hòa và đi ra ngoài vào thời điểm nhiệt độ hạ trong ngày. Cách làm này sẽ giúp hạn chế các vấn đề về hô hấp, khô da do lạm dụng điều hòa.

Vệ sinh điều hòa định kỳ trước mỗi dịp nóng

Khoảng 2 - 3 tháng bạn nên thực hiện việc vệ sinh chiếc điều hòa. Vệ sinh điều hòa là việc làm rất cần nhằm loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc tích tụ gây hại cho sức khỏe. Làm như vậy không những bảo vệ sức khỏe, mà còn giúp điều hòa vận hành êm ái và lâu bền hơn.

Vệ sinh điều hòa giúp khả năng làm mát tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi mua điều hòa, bạn cần chọn những dòng máy có tính năng kháng khuẩn, vận hành êm ái là tiêu chí được đặt lên hàng đầu khi chọn mua điều hòa.

Cần lựa chọn vị trí râm mát, ít bị ánh sáng chiếu vào. Chọn vị trí phù hợp sẽ đảm bảo làm mát nhanh, lại giúp cho điều hòa vận hành được tốt và bền hơn. Ngoài ra, không nên đặt điều hòa ở những nơi có hơi nước, độ ẩm cao, nhiều khói bụi, sẽ gây hại cho điều hòa trong quá trình sử dụng.

Để nhiệt độ cao hơn vào ban đêm

Vào ban đêm, hãy tăng điều hòa thêm 1 hoặc 2 độ C so với ban ngày. Trong khi ngủ bạn sẽ không cần nhiệt độ phải lạnh như lúc bạn thức. Bởi vậy, hãy điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ vừa phải tầm từ 25 - 29 độ khoảng 1 - 2 tiếng trước khi đi ngủ, nhờ đó điều hòa sẽ phải hoạt động ít hơn và tốn ít điện năng hơn.

cũng nên sử dụng nút hẹn giờ trên điều khiển từ xa. Hãy sử dụng chế độ hẹn giờ của máy điều hòa để lựa chọn thời gian tắt, nhất là vào lúc khuya khi bạn đã ngủ. Như vậy, nó sẽ đảm bảo bạn vừa có giấc ngủ thật ngon, không bị lạnh về đêm, lại vừa tiết kiệm điện.

Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng chế độ ngủ đêm được bổ sung ở một số mẫu điều hòa mới hiện nay. Chế độ này hỗ trợ tăng dần nhiệt độ (thường mỗi giờ máy sẽ tăng 0.5 độ và tối đa là 2 độ C) để tránh cho người dùng tỉnh giấc về đêm do cảm thấy lạnh. Khi máy tăng nhiệt độ cũng đồng nghĩa với công suất hoạt động giảm và tiết kiệm điện hơn.

Không nên Bật/Tắt liên tục

Nếu có thói quen ra khỏi phòng là lập tức tắt máy điều hòa để tiết kiệm điện hay bật máy thường để nhiệt độ lạnh sâu, chờ cho phòng thật mát thì tắt điều hòa và bật quạt, đến khi cảm thấy nóng thì lại bật máy một lúc thì bạn nên dừng lại.

Hướng dẫn vệ sinh điều hòa nhiệt độ đúng cách

Thực tế, đây là một sai lầm làm tốn điện thêm và còn nhanh hỏng máy. Khi bật máy trở lại, máy điều hòa phải tiêu tốn rất nhiều điện năng nhằm khởi động máy nén, động cơ quạt và để làm lạnh không khí đến mức nhiệt độ yêu cầu. Vì khi đó nhiệt độ trong phòng đã nóng lên vài độ, đến mức cơ thể cảm nhận được.

Thao tác Bật/Tắt liên tục cũng khiến điều hòa giảm độ bền. Theo lời khuyên, hãy luôn bật máy và tắt trước khi định ra ngoài khoảng 30 phút là hợp lý.

Sau khi dùng điều khiển từ xa để tắt máy, hãy ngắt luôn aptomat (công tắc nguồn điện vào máy) bởi chỉ tắt bằng điều khiển thì máy vẫn tiêu thụ một lượng điện năng. Ngoài ra, việc ngắt điện vào máy còn để phòng tránh các trường hợp chập điện, gây hư hỏng cho máy.

Các máy điều hòa nhiệt độ sẽ có những cách để điều chỉnh hướng gió sang trái hoặc phải, hướng lên trên hoặc xuống. Do ảnh hưởng độ quay của quạt và vị trí của các ống dẫn hơi lạnh bên trong, nên đa số máy điều hòa nhiệt độ đều có xu hướng thổi hơi lạnh nhiều hơn về một phía. Do vậy, bạn nên điều chỉnh hướng thổi lạnh vào khu vực cần thiết của phòng (giường tủ, bàn làm việc...) khiến phòng mát đều và nhanh hơn.

Nên điều chỉnh hướng gió thường xuyên

Vào những ngày trời nắng nóng, bạn nên sử dụng nút điều chỉnh hướng gió thường xuyên hơn. Chỉnh quạt gió điều hòa sang trái hoặc phải, hướng lên trên hoặc xuống để có thể chỉnh nhiệt độ cả phòng ở mức tối ưu nhất.

Sử dụng thêm quạt điện

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, người dùng nên sử dụng thêm quạt để tạo cảm giác mát mẻ hơn. Khi sử dụng quạt, không khí trong phòng được lưu thông tốt, luân chuyển tốt hơn nên cũng mang lại cảm giác mát mẻ hơn hẳn.

Hoàng Nam(Tổng hợp)