Chính thức cấm một số xe bán tải lưu thông trong phố

Từ hôm nay (1/7), một số dòng xe sẽ không còn được “tự do” đi lại trong phố khi quy chuẩn mới của Bộ GTVT chính thức có hiệu lực. Các dòng xe bán tải này phải tuân thủ quy định về giờ và làn đường.

Chính thức cấm một số xe bán tải, xe Van lưu thông trong phố.

Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN:41/2019 chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1/7). Theo quy chuẩn mới, một số dòng xe bán tải, xe tải nhẹ sẽ bị cấm lưu thông trong thành phố theo khung giờ.

Bộ quy chuẩn mới có nhiều thay đổi đặc biệt đối với các dòng xe tải nhỏ và xe bán tải so với trước đây. Điều này có là do sự thay đổi khái niệm xe con và xe tải so với quy chuẩn áp dụng trước đó.

Theo đó, các xe bán tải (pick-up), xe tải Van có khối lượng hàng chuyên chở dưới 950kg, xe 3 bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400kg trong tổ chức giao thông được xem là xe con. Trong khi đó, các xe pickup, xe tải Van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 950kg trở lên sẽ bị coi là xe tải. Điều này rất khác so với quy chuẩn trước đây, khi các loại xe bán tải, xe Van có khối lượng hàng chuyên chở dưới 1.500 kg vẫn được coi là xe con.

Như vậy, những chiếc xe tải hạng nhỏ, xe bán tải, xe Van có khối lượng chuyên chở trên 950kg sẽ bị coi là sẽ tải và bị hạn chế đi lại, lưu thông tại các khu vực đông dân cư hoặc nội đô của các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Những loại xe này chỉ được vào trong đô thị trong khung giờ theo quy định như đối với xe tải, đồng thời phải tuân thủ quy định về làn đường lưu thông.

Dù vậy, không phải tất cả các mẫu xe bán tải trên thị trường đều bị hạn chế khi tham gia giao thông theo quy định mới. Hầu hết các mẫu xe bán tải phổ thông hiện nay như Mazda BT-50, Mitsubishi Triton hay Ford Ranger mới đều có khối lượng chuyên chở dưới 950kg. Chỉ có một số ít các dòng xe bán tải đời cũ có thể nằm trong khung điều chỉnh này và sẽ bị buộc phải tuân thủ theo các quy định về giờ ra vào trong thành phố, các tuyến phố được phép lưu thông... Số lượng này trên thị trường không nhiều và phụ thuộc vào từng loại xe, từng đời sản xuất.

Theo một số chia sẻ của người dùng trên các diễn đàn, Ford Ranger XLS đời 2013 có khối lượng chuyên chở cho phép khi tham gia giao thông là 991 kg; Ford Ranger XLS đời 2015 có khối lượng là 957 trong khi đó mẫu Ford Ranger XLS đời 2016 lại có khối lượng chỉ hơn 800kg. Một mẫu Mitsubishi Triton GLS đời 2010 có khối lượng chuyên chở chỉ hơn 600kg.

Ngoài ra, các dòng xe VAN quen thuộc tại thị trường Việt Nam như: Kia Morning, Chevrolet Spark… cũng không bị ảnh hưởng vì các xe này đều có tải trọng dưới 950 kg.

Trong khi đó, theo quy chuẩn mới, nhiều mẫu xe tải nhỏ có khối lượng chuyên chở 1,5 tấn trên thị trường hiện nay sẽ có những hạn chế nhất định khi phải tuân thủ quy định như xe tải. Đối với các loại xe này, tài xế và chủ xe phải tuân thủ tốc độ, làn đường và giờ hoạt động tại các trung tâm thành phố. Nếu không, tài xế bị xử phạt hành chính nếu vi phạm.

Theo quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ, khi tài xế đi sai làn có thể bị phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng. Nếu hành vi trên gây tai nạn giao thông còn bị phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2 – 4 tháng.

Ngoài ra, khi đi vào đường có biển báo cấm phương tiện đang điều khiển có thể bị phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng.

