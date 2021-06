Chốt giá 28 triệu USD cho tấm vé ‘lên trời’ cùng Jeff Bezos

Để tham gia vào chuyến bay 11 phút lên vũ trụ cùng tỷ phú Jeff Bezos, một người đã bỏ ra 28 triệu USD.

Tỷ phú Jeff Bezos sẽ du hành không gian vào ngày 20/7. (Ảnh: Blue Origin)

Amazon tổ chức đấu giá tấm vé bay lên vũ trụ cùng nhà sáng lập Jeff Bezos từ tháng trước. Ông Bezos sẽ cùng em trai Mark Bezos đi trên tàu New Shepard không người lái.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Ariane Cornell, Giám đốc kinh doanh công ty hàng không vũ trụ Blue Origin, cho biết sự kiện đấu giá thu hút 7.600 người từ 159 quốc gia đăng ký. Tên của người chiến thắng không được công bố. Chuyến bay dự kiến xuất phát từ cơ sở của Blue Origin tại thị trấn West Texas ngày 20/7.

Blue Origin là công ty được ông Bezos thành lập năm 2000, dành phần lớn thời gian trong thập kỷ vừa qua để phát triển New Shepard. Đây là chuyến bay chở người đầu tiên của con tàu không người lái New Shepard sau 15 chuyến bay thử nghiệm, không có phi hành đoàn, từ năm 2015.

Mục tiêu cuối cùng của Blue Origin là bán vé cho công chúng, cho phép họ chiêm ngưỡng Trái đất từ độ cao gần 100km. Theo CNN, mọi người được xem là phi hành gia nếu vượt quá độ cao này.

Số tiền đấu giá được sẽ chuyển cho Câu lạc bộ vì Tương lai của Blue Origin, tổ chức thúc đẩy khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học cho sinh viên. Nó cũng là phép thử để xem những khách hàng giàu có sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cho một chuyến đi như vậy.

28 triệu USD vượt xa những gì mà đối thủ trực tiếp của Blue Origin – Virgin Galactic – đang bán vé. Dù Galactic vẫn chưa đưa hành khách lên không gian, công ty đã bán được 600 vé với giá từ 200.000 đến 250.000 USD. Tuy nhiên, nó thấp hơn nhiều chi phí để có một chuyến du hành vũ trụ đích thực mà ông chủ SpaceX Elon Musk đang đưa ra. Trong đó, hành khách có thể dành nhiều ngày bay quanh Trái đất, thậm chí ở lại Trạm Không gian quốc tế (ISS). Chi tiết tài chính của chuyến đi chưa được tiết lộ song theo một báo cáo, nó có thể lên tới 55 triệu USD, chưa bao gồm phí sử dụng ISS.

Chuyến đi của New Sherpard khác hoàn toàn so với của SpaceX. New Shepard bay với tốc độ khoảng 2.300 dặm/giờ và theo chiều thẳng đứng cho tới khi tiêu thụ gần hết nhiên liệu. Sau đó, cabin hành khách tách ra, cho hành khách vài phút trải qua cảm giác không trọng lượng. Cabin tiếp tục rơi xuống, đến độ cao nhất định sẽ tự động bung dù để giảm độ cao và hạ cánh xuống một địa điểm được xác định từ trước.

Du Lam (Theo CNN)