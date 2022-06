Cuộc sống bận rộn, có nên mua máy rửa chén bát cho gia đình?

Máy rửa bát đã trở nên quen thuộc với các gia đình, nhưng vẫn không ít người đặt câu hỏi có nên mua thiết bị này hay không, nhất là với các gia đình có ít người.

Cùng tìm hiểu những ưu, nhược điểm của máy rửa bát để có thể lựa chọn được món đồ gia dụng hữu ích.

Tiết kiệm điện, nước, thời gian

Thay vì dành thời gian, công sức để rửa chén bát sau mỗi bữa ăn thông thường, bạn có thể tiết kiệm thời gian với máy rửa bát. Máy rửa bát với chức năng rửa tự động nên sau khi sắp xếp bát đĩa vào máy. Bạn chỉ cần chọn những chương trình rửa phù hợp nhất.

Các loại máy rửa bát hiện nay hoạt động dựa trên lực phun xoáy của các vòi nước. Khi xếp bát đũa vào máy và nhấn nút khởi động máy rửa bát sẽ tự động phun nước, chất tẩy chuyên dụng vào. Máy phun nước áp lực cao loại bỏ những cặn thức ăn còn thừa.

Các vết bẩn còn bám dính trên chén đĩa sẽ được loại bỏ hoàn toàn bởi những tia nước mạnh. Quá trình rửa kéo dài từ 25- 35 phút mỗi lần, lượng nước tiêu thụ khoảng 15- 25l nước. Vì thế, trên thự tế máy rửa bát tiết kiệm cả về thời gian, điện nước tiêu thụ cho mỗi gia đình.

Vệ sinh sạch hơn

Nhiều gia đình lo lắng máy rửa bát không thể vệ sinh sạch sẽ như khi rửa bằng tay. Nhưng với máy rửa bát sử dụng nước nóng với nhiệt độ từ 45 độ C đến 75 độ C giúp tăng khả năng diệt khuẩn, phòng tránh nấm mốc và vi khuẩn tốt hơn so với rửa bát truyền thống.

Sử dụng máy rửa bát có thể đảm bảo vệ sinh sạch các vết bẩn bám trên chén đĩa. Chén bát sau khi rửa xong còn được công đoạn chế độ sấy khô bát.

Máy rửa bát cần không gian lắp đặt. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các loại máy rửa bát trên thị trường có nhiều chế độ rửa khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu, lượng chén bát, đĩa cần rửa vào máy và mức độ bẩn để chọn chế độ rửa. Bạn không phải tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa trực tiếp. Nhờ vậy, bảo vệ sức khỏe khi sử dụng cũng như hạn chế việc tiếp xúc với hóa chất khi rửa tay cho đôi tay người nội trợ.

Như vậy, có thể thấy cũng như nhiều thiết bị khác, máy rửa bát thực sự mang lại tiện ích cho nhu cầu sống của con người. Do đó, nếu có điều kiện kinh tế, một chiếc máy rửa bát sẽ thực sự mang lại cuộc sống thư thái hơn, tiện ích hơn trong cuộc sống hiện đại.

Giá cao, cần không gian lắp đặt

Có nhiều ưu điểm, nhưng bạn cũng nên lưu ý một số điểm khi lựa chọn máy rửa bát. Trước tiên là mức giá của các máy rửa bát hiện nay vẫn còn khá cao. Một chiếc máy rửa chén mới cóng sẽ tiêu tốn của bạn từ 10 - 40 triệu đồng. Đây là mức giá khá cao so với mức thu nhập trung bình của đại đa số gia đình Việt.

Chưa kể, máy rửa chén còn cần dùng kèm các phụ gia chuyên dụng. Do đó, người dùng sẽ mất thêm một phần chi phí trong quá trình sử dụng.

Không phải bất kỳ vật dụng nào cũng có thể cho vào máy rửa chén. Ví dư dao, các nồi chảo chống dính, chén dĩa hay gia dụng nhôm, các sản phẩm nhựa kém chịu nhiệt… sẽ không dùng được trong máy rửa chén vì chúng có thể bị biến dạng, đổi màu, giảm chất lượng sử dụng…

Ngoài ra, khi lắp đặt máy rửa bát cũng cần có đường nước và không gian cho máy vận hành. Do đó, với các gia đình có không gian hẹp cần phải nghiên cứu kỹ càng trước khi đặt mua.

Hoàng Nam(Tổng hợp)