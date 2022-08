Có nên mua máy sấy bơm nhiệt Heatpump?

Tiết kiệm điện hơn tới 50%, không gây hư hại quần áo, nhưng lại có mức giá vô cùng đắt đỏ. Nhiều bà nội trợ băn khoăn dòng máy sấy bơm nhiệt Heatpump hoạt động ra sao và có nên đầu tư khoản tiền lớn cho loại máy sấy này?

Máy sấy quần áo là thiết bị đang ngày càng phổ biến trong cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là những người sống tại các thành phố lớn. Các máy sấy trên thị trường hiện nay đang sử dụng 3 công nghệ gồm: sấy thông hơi, ngưng tụ và bơm nhiệt. Trong đó, dòng máy sấy bơm nhiệt là loại máy đắt đỏ nhất.

Cùng ICTnews tìm hiểu kỹ về 3 loại máy sấy để có được lựa chọn tốt nhất cho gia đình.

Máy sấy thông hơi

Máy sấy thông hơi là loại máy sử dụng công nghệ làm nóng bằng thanh điện trở nhiệt. Khi hoạt động, loại máy sấy này tạo ra chuyển động quay của lồng giặt, lấy không khí từ bên ngoài vào, làm nóng, sau đó tạo dòng xoáy trong lồng giặt, lấy đi nước trong quần áo và bốc hơi thành một hỗn hợp không khí nóng ẩm, sau đó khối không khí nóng ẩm này được đưa ra ngoài bằng đường ống.

Ưu điểm của loại máy sấy này là tiết kiệm năng lượng hơn so với những dòng khác trên thị trường, ngoài ra máy còn có cấu tạo đơn giản, dễ thay thế khi hư hỏng, giá linh kiện cũng rẻ hơn nếu so với các loại máy khác có trên thị trường.

Tuy nhiên, chúng có một số nhược điểm là khá cồng kềnh (do đi kèm ống xả khí nóng) và cần khoảng không gian thông thoáng vì máy sẽ xả ra lượng nhiệt lớn.

Máy sấy thông hơi thường có dây dẫn cồng kềnh. Ảnh: Dienmayxanh

Do đó, đối với các gia đình lớn có nhu cầu giặt nhiều lần hàng ngày hoặc những người có tủ đồ tối giản, việc giặt giũ có thể là một công việc áp lực khi phải phụ thuộc vào các điều kiện thời tiết không thể đoán trước. Máy sấy thông hơi là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này.

Máy có mức giá hợp lý nhưng vẫn mang lại tốc độ sấy khô nhanh nhất, có thể quay vòng sấy nhiều lần, vì vậy bạn có thể giặt nhiều lần và cất ngay mà không còn thấy phiền phức. Tuy nhiên, bạn cần lắp đặt ống cho luồng khí nóng ẩm thoát ra ngoài nếu muốn đặt máy sấy quần áo dạng ống thông hơi trong các không gian đóng như bếp hoặc phòng chưa đồ.

Máy sấy ngưng tụ



Đúng như tên gọi, máy sấy ngưng tụ là loại máy sấy sử dụng công nghệ ngưng tụ trong quá trình sấy. Máy hoạt động bằng cách ngưng tụ hơi nóng thành nước và sau đó bơm vào hộp chứa nước thừa mà không cần ống thông hơi. Điều này mang lại sự linh hoạt cho việc lắp đặt máy sấy ở bất kì đâu trong nhà

Công nghệ này có tác dụng giữ lại hơi nước trong quá trình sấy và ngưng tụ thành nước bên trong buồng ngưng (khoang ngưng). Nước sau khi được ngưng tụ sẽ chảy xuống thùng chứa nước ngưng ở bên dưới.

Máy sẽ có thùng chứa nước đặt bên trong thay vì ống thoát khí thải nóng nên nhỏ gọn và an toàn khi sử dụng. Dòng máy sấy ngưng tụ thường có mức giá đắt hơn so với các loại máy sấy

Sử dụng nhờ công nghệ này nên máy sấy ngưng tụ sẽ không cần phải lắp thêm ống thoát khí như các loại máy sấy thông thường vừa đảm bảo an toàn lại có thể lắp ở bất cứ nơi nào trong nhà mà bạn muốn. Do đó, loại máy sấy này phù hợp với các gia đình có diện tích nhỏ, hẹp.

Máy sấy bơm nhiệt (Heatump)

Máy sấy bơm nhiệt là máy sấy được trang bị máy nén sử dụng khí gas trong môi trường áp suất cao, để tạo ra luồng khí nóng giúp sấy khô quần áo một cách hiệu quả và mang lại khả năng tiết kiệm điện.

Máy sấy quần áo dạng bơm nhiệt hoạt động bằng cách tạo ra luồng khí nóng làm cho nước đọng trong quần áo bay hơi và sau đó ngưng tụ lại trong một bình chứa. Còn phần luồng khí sẽ tiếp tục tuần hoàn, được làm nóng và thổi vào lồng sấy. Công nghệ Heatpump sử dụng máy nén (thay vì điện trở) để tạo ra nhiệt năng sấy.

Đây cũng là loại máy sấy được đánh giá tốt nhất và cũng có mức giá cao nhất trong 3 loại công nghệ sấy đang được sử dụng hiện nay.

Dòng máy sấy bơm nhiệt Heatpump thường có giá thành đắt đỏ. Ảnh: Internet

Nhờ công nghệ bơm nhiệt Heat Pump, nhiệt độ sấy thấp hơn khoảng 25°C so với máy sấy truyền thống nhưng không tăng thời gian sấy. Điều này giúp giảm việc gây hư hại áo quần do nhiệt và cũng tiêu thụ năng lượng ít hơn tới 50%. Trong khi đó, công nghệ sấy được tích hợp nằm gọn trong máy, hơi ẩm sau khi được ngưng tụ sẽ chứa trong hộp chứa nước mà không cần phải lắp thêm ống thông hơi, nên có độ an toàn cao, dễ dàng lắp đặt cũng như phù hợp với mọi không gian bên trong nhà.

Các dòng máy sấy bơm nhiệt có mức giá trung bình từ 19 – 30 triệu đồng. Các dòng máy cao cấp thường có giá đắt đỏ hơn. Mức giá này cao hơn hẳn so với hai dòng máy ngưng tụ và thông hơi nên cũng kén người dùng hơn. Do đó, gia đình bạn nên lựa chọn một chiếc máy Heatpump nếu có nguồn tài chính dư dả.

Mỗi dòng máy sấy đều có những ưu nhược điểm riêng, nên mua máy sấy ngưng tụ hay thông hơi phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện cá nhân của người tiêu dùng.

Nếu như kinh phí dành cho việc mua máy sấy của bạn không nhiều, không có con nhỏ và không yêu cầu những tính năng phụ như các chương trình sấy riêng cho từng loại vải, công nghệ lọc khí,… thì bạn nên chọn loại máy sấy thông hơi cho tiết kiệm.

Nếu tài chính không dư dả và không gian hạn chế, bạn có thể chọn máy sấy ngưng tụ với chi phí vừa phải mà vẫn tiết kiệm được diện tích.

Duy Vũ (Tổng hợp)