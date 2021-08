Công nghệ diệt khuẩn bằng tinh thể bạc ở tủ lạnh

Các nhà sản xuất đã liên tục phát triển, đưa công nghệ diệt khuẩn mới vào các dòng sản phẩm tủ lạnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe hơn của người sử dụng.

Theo các chuyên gia, ngăn đựng rau, củ, quả thường có vi khuẩn cao hơn nhiều lần so với mức an toàn. Nhiệt độ thấp bên trong tủ lạnh chỉ làm giảm tốc độ phát triển của vi khuẩn mà không thể tiêu diệt được chúng.

Vì thế, thực phẩm để lâu ngày tủ lạnh dễ thành một ổ vi khuẩn và lây nhiễm chéo giữa thực phẩm chín và thực phẩm sống dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Các loại vi khuẩn này không dễ diệt bằng các phương pháp như vệ sinh định kỳ.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những giải pháp diệt khuẩn. Do đó, các nhà sản xuất đã liên tục phát triển và đưa công nghệ diệt khuẩn mới vào các dòng sản phẩm tủ lạnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe hơn của người dùng.

Công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+ ở tủ lạnh

Mới đây, Panasonic đã lần đầu tiên tích hợp công nghệ diệt khuẩn bằng tinh thể bạc Blue Ag+ vào dòng tủ lạnh 2 cánh ngăn đá trên. Hãng điện tử Nhật Bản cho biết, công nghệ này có thể giúp dòng sản phẩm mới diệt khuẩn gần như toàn bộ ở toàn ngăn mát.

Công nghệ Blue Ag+ đầu tiên được phát triển trên máy giặt và sau đó được ứng dụng trên tủ lạnh. Theo nghiên cứu các ion bạc trong tấm lọc được chiếu xạ bằng bức xạ UV-A tạo ra các gốc OH làm biến chất protein của vi khuẩn, ngăn chặn hoạt động của chúng.

Ở dòng tủ lạnh mới, công nghệ diệt khuẩn này sử dụng ánh sáng xanh cường độ cao từ đèn LED kích hoạt bề mặt bạc trên lưới lọc Ag tạo ra các gốc tự do (OH), khi luồng gió lạnh đưa vi khuẩn đến, các gốc OH sẽ bám dính vi khuẩn rồi tiêu diệt vi khuẩn tại lưới lọc.

Một nghiên cứu thử nghiệm tại Đức cho thấy, việc chiếu ánh sáng xanh cường độ lớn vào tấm lọc tinh thể bạc Blue Ag+ có thể diệt gần như toàn bộ vi khuẩn trong 24h. Do đó, công nghệ này giúp bảo quản thực phẩm sạch khuẩn, tươi ngon lâu hơn, hạn chế lây lan mùi, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Không chỉ Panasonic, nhiều hãng điện tử hiện nay cũng đưa công nghệ diệt khuẩn tiên tiến vào các dòng sản phẩm tủ lạnh trên thị trường. Chẳng hạn, một số dòng tủ lạnh của Mitsubishi được tích hợp công nghệ kháng khuẩn phân tử Bạc. Chất kháng khuẩn Ag+ trên thành tủ sẽ ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, giữ cho không gian của tủ luôn sạch hơn và bảo quản thực phẩm được lâu hơn.

Ngoài công nghệ nói trên dòng tủ lạnh 2 cánh ngăn đá trên TL,TV còn được tích hợp nhiều tính năng như ngăn trữ đông Ag Hygiene Zone với tinh thể bạc, hạn chế lây mùi với thực phẩm khác như đá, kem... và dễ dàng tháo lắp để vệ sinh tiện lợi; ngăn lấy nước ngoài tiện lợi với bình chứa sử dụng vật liệu kháng khuẩn...

