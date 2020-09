Khởi công công trình điện gió trên đất liền lớn nhất Việt Nam

Ngày 20/9, Công ty cổ phần Điện gió B&T tổ chức lễ khởi công Cụm Trang trại Điện gió B&T với 2 dự án là BT1 và BT2, tổng công suất 210 MW tại Quảng Bình.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức chính thức khởi công Dự án. Ảnh: quangbinh.gov.vn

Tính đến thời điểm hiện tại, Cụm Trang trại Điện gió tại Quảng Bình là công trình điện gió trên đất liền lớn nhất Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tổng mức đầu tư của dự án Cụm Trang trại Điện gió B&T (gồm Trang trại Điện gió BT1 và Trang trại Điện gió BT2) gần 7.000 tỷ đồng. Trang trại Điện gió BT1 thuộc huyện Quảng Ninh, công suất 109,2 MW (26 tuốc bin), vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng; Trang trại Điện gió BT2 thuộc huyện Lệ Thủy, công suất 100,8 MW (24 tuốc bin), vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quảng Bình, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động dự kiến vào quý III/2021, Cụm Trang trại Điện gió B&T sẽ bổ sung nguồn điện lớn, an toàn, thân thiện với môi trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, tạo thêm nhiều việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án chia làm 3 gói thầu chính, gồm: Gói thầu cung cấp, vận chuyển, lắp đặt và vận hành 50 tuốc bin trong vòng 20 năm do nhà thầu VESTAS - Đan Mạch thực hiện; gói thầu xây dựng văn phòng điều hành, trụ móng tuốc bin, đường nội bộ và đường dây trung thế 33KV do Công ty Cổ phần FECON - Việt Nam thực hiện và gói thầu xây dựng 2 trạm biến áp và đường dây 220KV do nhà thầu Công ty TNHH Công Nghệ Việt - Việt Nam thực hiện.

Để dự án triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và đưa vào vận hành, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết đồng hành với Công ty Cổ phần Điện gió B&T, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu Sở Công Thương, UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, UBND các xã trên địa bàn Dự án, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đề cao trách nhiệm, với tinh thần "Việc của nhà đầu tư là việc của mình", tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai Dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn triển khai Dự án.

Hải Lam