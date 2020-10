Đại lý Rolls-Royce chính hãng tại Việt Nam dừng hoạt động

Rolls-Royce Motor Cars Hanoi chính thức dừng hoạt động, kết thúc 7 năm nhập khẩu và phân phối thương hiệu xe xa xỉ Anh quốc tại Việt Nam.

Rolls-Royce Motor Cars Hanoi chính thức dừng hoạt động. Ảnh: Rolls-Royce Motor Cars Hanoi

Thông báo dừng hoạt động của đại lý Rolls-Royce Motor Cars Hanoi bất ngờ được Công ty cổ phần ô tô Regal đưa ra trong ngày 13/10.

Phía Rolls-Royce Motor Cars Hanoi cho biết, lý do dừng hoạt động là do hiệu quả hoạt động chưa đạt được mức mà cả hai bên kỳ vọng. Do đó, sự hợp tác giữa Rolls-Royce Motor Cars Limited và Công ty cổ phần ô tô Regal sẽ kết thúc sau 7 năm gắn bó.

Rolls-Royce Motor Cars Hanoi mở cửa vào tháng 8/2014 tại Hà Nội. Đại lý Rolls-Royce chính hãng này thuộc Công ty cổ phần ô tô Regal do ông Đoàn Hiếu Minh làm chủ tịch.

Trong quãng thời gian hoạt động, Rolls-Royce Motor Cars Hanoi đã mang về Việt Nam nhiều dòng xe danh tiếng như Ghost, Phantom, Phantom EWB, Wraith, Dawn, Dawn Black Badge hay mới nhất là mẫu SUV Cullinan.

Bản thân Chủ tịch HĐQT của Rolls-Royce Motor Cars, ông Đoàn Hiếu Minh cũng là một người nổi danh trong giới mê xe và được xem là người có công lớn trong việc đưa thương hiệu xe xa xỉ này đến thị trường Việt Nam.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, ông Đoàn Hiếu Minh cũng cho biết: “Tuy dừng hoạt động với tư cách đại lý, nhưng Rolls-Royce Motor Cars vẫn đảm bảo các quyền lợi của khách hàng cho đến khi có đại lý mới.

Phúc Vinh