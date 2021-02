Đầu năm 2021, xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam giảm nửa

Xe nguyên chiếc nhập về thị trường Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2021 giảm nửa cả về lượng và trị giá so với tháng trước đó.

Lượng xe nguyên chiếc về Việt Nam giảm mạnh vào đầu năm (Ảnh: VOV)

Số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng ô tô đạt 551 triệu USD trong tháng đầu tiên của năm 2021.

Thống kê chi tiết cho thấy, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam sụt giảm mạnh. Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, ước tính chỉ có khoảng 6.000 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước trong tháng 1/2021, trị giá đạt 191 triệu USD.

Lượng xe nhập khẩu này giảm hơn nửa về lượng và giảm gần một nửa về trị giá so với tháng trước đó. Theo ghi nhận từ Tổng cục Hải quan, tháng cuối cùng của năm 2020, lượng ô tô nhập khẩu về nước đạt 12.690 chiếc, trị giá 308 triệu USD.

Sự sụt giảm của lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào tháng đầu năm không phải vấn đề đáng lo ngại.

Trên thực tế, cùng kỳ năm ngoái, lượng xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng giảm sút mạnh. Số liệu thực tế ghi nhận vào thời điểm tháng 1/2020, lượng xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam chỉ đạt 3.900 chiếc, trị giá 106 triệu USD. Do đó, nếu so sánh thì kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào đầu năm nay vẫn tăng 32,8% về lượng và tăng 58,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo quy luật thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh và nhập khẩu ô tô cũng đã tăng tốc nhập khẩu nhiều dòng xe vào thị trường trong nước ở các tháng cuối cùng để kịp phục vụ nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán. Do đó, lượng xe nhập khẩu ở các tháng cuối năm 2020 tăng đáng kể. Thị trường trong nước cũng đang ở thời điểm bán hàng sôi động và không ít dòng xe ở vào tình trạng khan hàng, thiếu hàng.

Theo đánh giá, thị trường ô tô nói chung và phân khúc xe nhập khẩu năm 2021 vẫn rất khó dự đoán. Nhiều dòng xe nhập khẩu "hot" hứa hẹn sẽ được đưa về thị trường trong năm nay. Dẫu vậy, rõ ràng thị trường còn khó đoán định diễn biến của dịch bệnh ảnh hưởng đến hầu hết các ngành kinh tế, nguồn cung và sự phục hồi thị trường trong nước.

Ngoài ra, ô tô nhập khẩu cũng bị tác động lớn bởi các chính sách liên quan. Khi chính sách dành các điều kiện ưu đãi xe sản xuất trong nước với mục tiêu phát triển ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, thì các nhà sản xuất có xu hướng đưa các dòng xe ăn khách về lắp ráp trong nước để đón đầu chính sách và tăng sức cạnh tranh.

Thực tế, đã có không ít các doanh nghiệp đã đưa các dòng xe về lắp ráp trong nước như Honda CR-V, Mitsubishi Xpander, Toyota Fortuner....Dự kiến năm nay sẽ có thêm một số mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam.

Phúc Vinh