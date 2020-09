Đèn LED trong công cuộc chuyển mình ở Việt Nam

Hàng loạt ngành nghề, lĩnh vực công đã có sự thay thế, chuyển dần từ các loại đèn truyền thống sang đèn LED nhằm đem đến lợi ích về tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường

Đèn LED chiếu sáng nơi công cộng

Đèn LED là thiết bị chiếu sáng hiện đại, có tuổi đời sử dụng cao, quang thông rộng so với đèn huỳnh quang hay đèn sợi đốt truyền thống. Tuy nhiên, đèn LED vẫn còn một khoảng cách trong việc tiếp cận người dân do giá thành cao so với đèn truyền thống.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED cũng chỉ mới được áp dụng từ 01/01/2020. Qua đó, người dân mới có thêm nhiều lựa chọn trong việc tìm mua các loại đèn LED công suất khác nhau phù hợp với túi tiền.

Ở các ngành nghề, đèn LED đã được ứng dụng từ lâu và đang phát huy hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, trong đánh bắt thủy hải sản, đèn LED đang dần thay thế đèn halogen, thủy ngân và đèn sợi đốt vốn ảnh hưởng xấu tới môi trường, lãng phí tài nguyên, tốn kém chi phí của ngư dân.

Năm 2017, dự án của Trung tâm Phát triển Xanh phối hợp với Nhật Bản đã lắp đặt gần 2.000 đèn LED cho trên 50 tàu cá tại Quảng Trị. Còn ở Quảng Ninh, nơi có số tàu khai thác xa bờ gần 300 tàu, ngư dân cũng đã đổi từ đèn cao áp sang đèn LED bằng các nguồn vốn khác nhau.

Với tổng số 30.500 tàu cá xa bờ trên cả nước, việc chuyển đổi từ các loại đèn truyền thống sang đèn LED là điều kiện tiên quyết và cấp bách để nâng cao năng suất, tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, do chi phí lắp mới khá cao, ngư dân cần được tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ các nguồn vốn tín dụng để chuyển sang sử dụng hoàn toàn đèn LED khi vươn khơi bám biển.

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Hải dương học, thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, dù chi phí đầu tư ban đầu đắt gấp đôi, nhưng đèn LED giúp giảm chi phí mỗi chuyến biển trung bình 21,8%, tăng doanh thu lên 21,7% và tăng lợi nhuận trung bình hơn 52% cho ngư dân.

Ở lĩnh vực công, TP.HCM đã cho triển khai lắp đèn LED nơi công cộng và học đường từ năm 2017, thay thế cho đèn sodium đang sử dụng đem lại hiệu quả tiết kiệm 40-50% so với trước kia.

Tại An Giang, tỉnh này cũng vừa công bố dự án thay thế toàn bộ đèn hiện hữu bằng hệ thống đèn LED ở TP. Châu Đốc. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 22 tỷ đồng, thời gian thi công 5 tháng, thời gian khai thác vận hành trong 14 năm.

Ở Cà Mau, tỉnh cũng triển khai dự án thay thế toàn bộ đèn cao áp trên địa bàn thành phố bằng đèn LED với tổng kinh phí 21 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020. Tại Huế, dự án thay thế đèn truyền thống trên các tuyến phố bằng đèn LED có tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng, thực hiện trong hai năm 2019-2020. Nhiều tỉnh thành khác trên cả nước đều đã và đang triển khai những dự án tương tự đem đến một diện mạo chiếu sáng hoàn toàn khác về đêm cho các thành phố, khu đô thị sầm uất.

Ở những tỉnh thành chưa triển khai thay thế đèn truyền thống, một công nghệ đã sẵn sàng được chuyển giao là nâng cấp hệ thống đèn đường cũ thành đèn LED với chi phí tiết kiệm từ 25-40% so với đèn LED thương mại trên thị trường. Đây là hệ thống module đèn LED chiếu sáng công cộng tản nhiệt bằng chất lỏng nano carbon của Trung tâm Ứng dụng và Triển khai Công nghệ.

Đèn LED ứng dụng rộng rãi trong các phân xưởng dệt may

Tại Đồng Nai, việc thay thế toàn bộ đèn LED trong các phân xưởng dệt may đã giúp chủ doanh nghiệp tiết giảm được 39% hóa đơn tiền điện trong 1 năm. Tương tự, công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm hoạt động ở Hà Nội cũng đã có nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, trong đó nổi bật nhất là thay thế đèn cao áp bằng đèn LED đem lại hiệu quả tiết kiệm tới 59%.

Nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt may khác trong cả nước cũng đã dần chuyển sang sử dụng đèn LED với công suất thấp nhưng quang thông cao hơn đèn truyền thống. Nhờ đó đảm bảo được độ sáng tối ưu cho các công nhân thực hiện những thao tác dệt may cần độ chính xác cao đến từng đường kim mũi chỉ.

Nhìn chung, đầu tư cho đèn LED là một bước chuyển mình cần thiết cho mọi lĩnh vực, ngành nghề. Đây không chỉ là giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng mà còn đem đến nhiều lợi ích cho môi trường, góp phần quan trọng để hoàn thành các mục tiêu về tiết kiệm tổng điện năng tiêu thụ từ 8-10% từ nay cho đến 2030.

Phương Nguyễn