Camera Make in Vietnam sẽ giải bài toán an toàn thông tin

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Bkav cho biết, trên thị trường hầu hết camera đều có xuất xứ từ Trung Quốc nên việc kiểm soát an toàn, an ninh thông tin là điều đáng quan tâm.

Xu hướng sử dụng camera ngày càng phổ biến, nó là thành phần quan trọng trong hệ thống Chính phủ điện tử, Chính quyền số và thành phố thông minh, giúp giám sát giao thông, an ninh trật tự.

Cục An toàn thông tin của Bộ TT&TT cho hay, chỉ cần truy cập trang web shodan và thử gõ từ khoá tìm kiếm camera ở Việt Nam. Kết quả cho thấy có 1.452 camera đang bị phơi bày trên mạng, từ nhà riêng cho đến nơi công cộng, với các cảnh sinh hoạt hàng ngày. Khi biết được thông tin cá nhân, kẻ gian có thể khai thác rất sâu vào đời tư của người đó và gây ra hậu quả khó lường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lumi Việt Nam cho hay, gần đây có khá nhiều thông tin người dùng bị lộ hình ảnh, phần lớn lỗi nằm phía người sử dụng vì chưa biết cách bảo mật thông tin. Thông thường, người dùng thuê bên khác lắp đặt cấu hình camera nên bên thứ ba sẽ là người tạo tài khoản với mật khẩu rất đơn giản. Khách hàng sử dụng luôn và không thay đổi mật khẩu nên việc lộ, lọt thường đến từ bên lắp đặt. Ngoài ra, một số vụ việc có thể phát sinh từ chính điện thoại của khách hàng khi mang đi sửa chữa, sang nhượng mà không xóa hết thông tin.

90% camera này có xuất xứ từ Trung Quốc

Quan ngại về vấn đề này, đại diện MobiFone cho biết, những hình ảnh thông tin cá nhân bị lộ lọt chủ yếu qua các vật dụng tưởng chừng “vô tri vô giác” như camera, thiết bị đang được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam, không chỉ các hộ gia đình mà cả chính quyền. Hơn 90% camera này có xuất xứ từ Trung Quốc và đều có mã trong phần mềm để đồng bộ với máy chủ. Do đó, đối với các camera, khả năng lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài là rất cao.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Bkav cho biết: “Hiện nay trên thị trường Việt Nam và các nước khác hầu hết camera đều có xuất xứ từ Trung Quốc nên việc kiểm soát an toàn, an ninh thông tin là điều đáng phải quan tâm. Thậm chí một số dòng camera hoạt động theo cơ chế Cloud, có nghĩa là kết nối về server đặt tại Trung Quốc và người dùng ở Việt Nam phải "vòng" qua server này trước khi kết nối vào camera của mình".

Theo ông Nguyễn Minh Đức, CEO Cyradar, các cơ quan nhà nước nên lựa chọn kỹ hơn khi sử dụng camera, không nên dùng loại camera lưu trữ trên cloud của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Theo Luật An ninh mạng của Việt Nam thì không cho phép lưu trữ dữ liệu của người dùng ra bên ngoài Việt Nam.

Camera sẽ phải Make in Vietnam

Theo nhiều chuyên gia, xu hướng sử dụng camera ngày càng phổ biến, nó là thành phần quan trọng trong hệ thống Chính phủ điện tử, Chính quyền số và thành phố thông minh, giúp giám sát giao thông, an ninh trật tự... Vì vậy, việc chủ động sản xuất camera là nhu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Việt Nam.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Lumi Việt Nam nhận định, đối với những thương hiệu Việt Nam nếu tự nghiên cứu đầu tư phát triển sản phẩm thì chắc chắn đều hướng tới đảm bảo an toàn bảo mật cho khách hàng. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Anh Phan, Trưởng bộ phận Giám sát và xử lý sự cố, Công ty Bkav đưa ra quan điểm để đảm bảo an ninh quốc gia tuyệt đối cho khối chính phủ và các ngành trọng yếu thì việc sử dụng sản phẩm “Make in Việt Nam” là rất cần thiết, giúp chúng ta chủ động trong việc kiểm soát và bảo mật an ninh thông tin.

“Tôi đánh giá cao tài năng và trí tuệ của nguồn nhân lực tại Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục được sản phẩm công nghệ cao không thua gì các nước trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam đã có thể sản xuất được camera an ninh tích hợp trí tuệ nhân tạo “Make in Vietnam” và xuất khẩu sang Mỹ, một thị trường khó tính bậc nhất về công nghệ. Điều đó đã chứng minh được khả năng ngành công nghệ Việt hiện nay”, ông Nguyễn Anh Phan, Trưởng bộ phận Giám sát và xử lý sự cố, Công ty Bkav nói.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Quang Chiến, CEO Công ty CyStack nhấn mạnh, camera là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong các hệ thống giám sát-nhận diện, thành phố thông minh, ngôi nhà thông minh... phục vụ cho đời sống của người dân. Việc các doanhh nghiệp Việt Nam chủ động phát triển các thiết bị này với chất lượng tốt và đảm bảo an toàn là hết sức cần thiết, việc này cũng sẽ giảm thiểu được các nguy cơ lộ dữ liệu nhạy cảm cho người dùng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và phát triển các thiết bị này sẽ mất nhiều thời gian.

“Trong giai đoạn hiện nay, tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam mình nên có tiêu chuẩn và quy định để đánh giá được chất lượng, tính an toàn của các nhà cung cấp thiết bị camera này không chỉ từ Trung Quốc mà cả các nhà cung cấp đến từ những quốc gia khác. Đặc biệt là thiết bị được dùng trong các hệ thống giám sát an ninh, thu thập thông tin của cơ quan nhà nước và các hệ thống quan trọng”, ông Trần Quang Chiến nói.

Nguyễn Thái

