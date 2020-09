Chọn mua smart TV giảm giá loại nào dịp 09/09?

Ngập tràn smart TV giảm giá dịp 09/09 khiến người tiêu dùng như lạc vào ma trận trước câu hỏi nên mua loại smart TV nào dịp này?

Các mẫu smart TV được quảng cáo giảm giá sốc khiến người dùng 'lạc lối'

Đến hẹn lại lên, gần kề cuối năm là thời điểm để các siêu thị điện máy, sàn thương mại điện tử tranh thủ xả hàng giá sốc. Tuy nhiên, nếu không phải một người tiêu dùng sành sỏi, bạn sẽ rất dễ lạc vào ma trận hàng điện tử điện lạnh với đủ chủng loại, mẫu mã, giá bán.

Việc chọn một mẫu tivi ưng ý trong số vô vàn các mẫu giảm giá sốc thực sự không dễ dàng gì. Dưới đây là một số gợi ý của ICTNews:

Chọn theo tầm giá

Chỉ với dưới 4 triệu đồng, người tiêu dùng đã có thể mua được một chiếc smart TV 32 inch. Tuy nhiên, kích thước này là khá bé và chỉ phù hợp cho phòng có diện tích nhỏ. Người tiêu dùng cũng không nên mua TV loại này để sử dụng thay thế cho màn hình máy tính vì các thông số kỹ thuật là không phù hợp.

Ở kích thước cao hơn, chúng ta có các mẫu 43 inch trong tầm giá từ 4-7 triệu đồng. Nhích hơn một chút, các mẫu TV có kích thước từ 50 inch - 55 inch trong khoảng từ 10-12 triệu là sự nâng cấp đáng giá hơn cả.

Ở tầm kích thước 65 inch vẫn có những mẫu TV trong tầm giá 17-20 triệu hấp dẫn. Nếu không bận tâm về giá bán và công nghệ, trên 75 inch là sự lựa chọn dành cho bạn.

Các nhà sản xuất đang cạnh tranh nhau rất quyết liệt ở phân khúc 4K kích tước từ 43-55 inch

Chọn theo hãng sản xuất

Nếu chọn một chiếc tivi trên 75 inch, người tiêu dùng sẽ không phải đắn đo quá nhiều bởi chỉ có một số ít nhà sản xuất lớn trên thế giới chạy đua sản xuất màn hình lớn với độ phân giải lên tới 8K cùng những công nghệ tiên tiến nhất.

Trong khoảng từ 43 inch đến 55 inch mới có nhiều sự lựa chọn khiến người tiêu dùng băn khoăn nhất. Lúc này, cùng một phân khúc nhưng TCL, Asanzo hay Casper có mức giá thường rẻ hơn từ 2-3 triệu đồng so với các đối thủ.

Các nhà sản xuất như LG, Samsung và Sony hiện đang cạnh tranh nhau khá gắt ở phân khúc tầm trung. Dù vậy chọn một chiếc smart TV của nhà sản xuất nào cũng khiến bạn đủ yên tâm về chất lượng và độ bền so với các hãng giá rẻ.

Chọn theo công nghệ

Nếu không bận tâm về giá bán mà chỉ quan tâm đến công nghệ, rõ ràng các nhà sản xuất giá rẻ sẽ không có cửa đọ với những ông lớn kể trên. Về mặt công nghệ, một cái tên khác sáng giá vừa mới xuất hiện trên thị trường đó là Vsmart.

Các mẫu TV của Vsmart tích hợp thẳng hệ điều hành Android TV vào trong thiết kế, nhờ đó đem đến trải nghiệm tự do tùy biến y hệt một chiếc Android TV box mua ngoài. Tất nhiên, nếu bạn không phải một người thích ‘vọc vạch’, Android TV hay TV box gần như không hơn gì smart TV như ICTNews đã từng phân tích.

Nhìn chung, với một chiếc smart TV, công nghệ quan trọng nhất ngày nay chính là hiển thị hình ảnh. Đa số các dòng TV hiện đại đều trang bị tấm nền LCD/LED giúp làm mỏng chiếc tivi mà hình ảnh hiển thị vẫn sắc nét. Cải tiến của công nghệ này là QLED và cải tiến cao cấp nhất hiện nay là OLED.

OLED đem đến độ tương phản vô hạn, điểm ảnh cực rõ nét với tuổi thọ cực cao, bù lại chi phí sản xuất lại rất đắt. Vì thế, cùng một kích thước, người mua có thể thấy smart TV màn OLED có giá đắt đến kinh hoàng.

So sánh chất lượng hình ảnh màn OLED và QLED, nhìn chung nó có màu sắc tươi tắn và thật hơn màn LCD/LED

Công nghệ tiếp theo mà người dùng hay quan tâm là độ phân giải. Các smart TV ngày nay đã đạt đến độ phân giải tiêu chuẩn là FullHD, phổ biến ở 4K và một số ít có 8K (màn 16K đã có nhưng không dành cho người dùng cá nhân). Tuy nhiên, hiện tại phần lớn các bộ phim, clip YouTube đều chưa hỗ trợ 8K, do đó 4K là lựa chọn phổ biến nhất.

Một ngoại lệ là màn hình 8K cho chơi game console, các hệ máy đời mới như PS5 sẽ hỗ trợ độ phân giải này do đó game thủ có thể tính toán sắm trước. Bù lại, TV 8K khi sử dụng để chơi các game trên hệ máy đời cũ sẽ bị co hình, vỡ hạt do máy console không hỗ trợ độ phân giải lớn.

Ngoài ra, còn có hai thông số đáng chú ý là tần số làm tươi và hệ điều hành. Tuy nhiên, các mẫu smart TV tầm trung hiện nay phần lớn đều chỉ sử dụng tần số 60Hz, quảng cáo lên tới 120/240Hz nhưng phi thực tế. Hệ điều hành tự tùy biến của các nhà sản xuất tuy có khác biệt về UI/UX nhưng các ứng dụng cơ bản như YouTube, Facebook là không khác biệt nhau.

Chọn theo nơi bán

Nếu không muốn mất công tìm hiểu quá nhiều, người tiêu dùng có thể đến thẳng siêu thị điện máy gần nhất để nghe các nhân viên tư vấn và chốt mặt hàng muốn mua. Ưu điểm của hình thức này là hàng có thể giao và lắp đặt ngay trong 24 giờ nhưng người tiêu dùng cần cẩn trọng với những mặt hàng trưng bày giảm giá tới 50%.

Người tiêu dùng nên chú ý đến thời gian bảo hành và năm xuất xưởng của sản phẩm

Hiện nay, hình thức mua hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử và trên chính website của siêu thị điện máy đang dần trở nên phổ biến. Hình thức này giúp tiết kiệm một khoản đáng kể từ 10-15% so với mua hàng truyền thống cộng kèm các ưu đãi trong quá trình thanh toán bằng Mobile/Internet Banking. Bù lại người dùng phải chấp nhận rủi ro hỏng hóc có thể xảy ra trong quá trình giao vận và tốn thời gian chờ đợi nhận hàng/đổi trả.

Ngoài ra, mua hàng online có thể không bao gồm gói lắp đặt tại nhà. Tuy vậy, người tiêu dùng có thể tự lắp đặt smart TV một cách khá đơn giản nhờ hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất.

Nhìn chung, chọn hình thức mua hàng online đồng nghĩa với việc người dùng đã có sự tìm hiểu kỹ từ trước, xác định được mẫu mã muốn mua, đã có sự so sánh giá bán, tìm hiểu rõ công nghệ TV và nhu cầu giải trí của bản thân.

Phương Nguyễn