Trải nghiệm TV QLED ngoài trời kháng nước đầu tiên của Samsung, giá từ 100 triệu

Ngày nay, xu hướng giải trí tại gia dần thay đổi, gần gũi với thiên nhiên đang được lên ngôi. Khi hoạt động ở nhà được mọi người ưu tiên, không gian ngoài trời trở nên quan trọng trong việc kết nối mọi thành viên trong gia đình.

Nằm trong dòng sản phẩm phong cách sống của Samsung, chiếc TV The Terrace mang trải nghiệm hình ảnh, âm thanh ra khỏi phòng khách để người dùng có được trải nghiệm giải trí ngoài trời trọn vẹn hơn.

Khác với các dòng TV khác, The Terrace mang trải nghiệm người dùng đến môi trường đặc biệt: ngoài trời. Với TV này, các gia đình có thể đặt ở sân vườn cùng xem phim, nghe nhạc, thưởng thức đá bóng mà không giới hạn về mặt không gian.

Với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam, mưa gió và bụi bẩn cũng là vấn đề cần giải quyết cho một chiếc TV ngoài trời, The Terrace với chuẩn IP 55 kháng nước và kháng bụi, TV vẫn có thể hoạt động khi bị dính nước mưa nhẹ. Phần ổ điện của The Terrace cũng có một hộp bảo vệ xung quanh để ngăn nước xâm nhập. Samsung cũng khuyến cáo người dùng nên để The Terrace ở nơi có mái che, để tránh lượng nước xối vào sản phẩm, nhất là khi mưa lớn, đồng thời giúp giảm nhiệt trong những ngày trời nắng nóng do TV có thể chịu nhiệt tối đa được 50 độ.

Để minh chứng cho tính kháng nước, người dùng có thể làm một số thử nghiệm như xịt nước từ bình phun sương hay dội cả chai nước vào, TV vẫn hoạt động bình thường.

TV The Terrace sở hữu độ phân giải chuẩn 4K và độ sáng trung bình 2,000 nits, cùng với công nghệ chống phản chiếu ánh sáng ấn tượng giúp hạn chế tối đa hiện tượng phản xạ ánh sáng, giảm thiểu đáng kể độ lóa của TV. Đặc biệt, công nghệ Adaptive Picture giúp TV tự động điều chỉnh để tối ưu độ sáng hình ảnh và độ tương phản theo điều kiện môi trường xung quanh. Qua đó, người dùng có thể trải nghiệm chất lượng nội dung đỉnh cao dù xem ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Đồng bộ là loa thanh The Terrace công suất 210W. Loa được thiết kế riêng cho TV nên cũng có khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP55. Điều khiển đi kèm cũng chống nước chuẩn IP56. Người dùng có thể điều khiển TV và loa bằng một remote.

The Terrace có hai kích cỡ màn hình: 65 và 75 inch, giá bán lần lượt là 99,9 và 149,9 triệu đồng. Hiện đang có chương trình khuyến mãi khi mua TV được tặng bộ loa cùng gói ứng dụng giải trí cao cấp bao gồm các gói VIP/Premium của FPT Play, VieON, K+, ClipTV, HBO… Ngoài ra, thời gian bảo hành cũng được nâng lên từ 2 năm thành 3 năm. Thông tin chi tiết thêm về sản phẩm hiện có tại đây.

H.P.