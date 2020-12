Tương lai nào cho điều hòa không khí của Nokia sắp ra mắt?

Lần đầu tiên Nokia lấn sân qua thị trường điện lạnh, nhưng loạt sản phẩm điều hòa đầu tiên này sẽ chỉ được bán ra tại Ấn Độ và hiện vẫn chưa có kế hoạch xuất khẩu ra nước ngoài.

Gần đây, Nokia đã hợp tác với gã khổng lồ thương mại điện tử Ấn Độ Flipkart để ra mắt chiếc máy điều hòa thông minh đầu tiên với tên gọi Nokia AC. Việc thiết kế và sản xuất máy điều hòa không khí sẽ được thực hiện tại Ấn Độ. Được biết, về giá cả, Nokia AC sẽ được bán trên Flipkart từ ngày 29/12/2020, với giá khởi điểm là 30,999 Rs (khoảng 9,7 triệu đồng).

Tuy nhiên, một số sự kiện gần đây tại Ấn Độ đã khiến người ta lo lắng về việc liệu chiếc máy điều hòa này có thể duy trì được danh tiếng chất lượng cao của thương hiệu Nokia hay không.

Bạo loạn ở nhà máy Apple tại Ấn Độ làm các nhà đầu tư lo ngại

Vào giữa tháng 12, một cuộc bạo loạn đã xảy ra trong nhà máy sản xuất iPhone của Wistron gần Bangalore, Ấn Độ, khoảng 2000 người đã đập phá các cơ sở văn phòng, đồ đạc của công ty... và cảnh tượng là một đống hỗn độn. Theo India TV, ít nhất 132 người đã bị tạm giữ, thiệt hại ban đầu ước tính lên tới hàng triệu USD và hơn 20 nghìn iPhone đã bị đánh cắp.

Sau sự cố này, chính phủ liên bang Ấn Độ, đặc biệt là Karnataka, nơi đặt nhà máy, bày tỏ quan ngại nghiêm trọng, nhưng chắc chắn vụ việc đã gây tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hình ảnh đầu tư của địa phương và cả Ấn Độ. Nhà kinh tế học ngân hàng HDFC của Ấn Độ Abheek Barua nói rằng, vụ việc có thể làm suy yếu tiềm năng thu hút các công ty lớn của Ấn Độ; quan trọng hơn, nó cũng sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài thận trọng hơn về xây dựng nhà máy mới tại quốc gia này.

Theo Thời báo Kinh tế của Ấn Độ, tập đoàn hàng không vũ trụ khổng lồ của Mỹ Boeing thông báo sẽ hoãn việc chuyển đổi toàn bộ nhà máy ở Bengaluru, thành phố lớn thứ ba ở Ấn Độ và là thủ phủ của Karnataka. Các nguồn tin liên quan cho rằng, việc Boeing thông báo hoãn sản xuất vào thời điểm này không liên quan đến vụ bạo loạn ở nhà máy Wistron trước đó.

Ngoài ra, Apple cũng ra "tối hậu thư" cho Wistron, vào ngày 19/12, Apple tuyên bố rằng hãng sẽ không đặt hàng mới với Wistron cho đến khi vấn đề nhà máy ở Ấn Độ được giải quyết. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Wistron mà kế hoạch sản xuất của Apple tại Ấn Độ cũng có thể bị trì hoãn. Theo kế hoạch trước đây của Apple và Samsung, hai nhà sản xuất này đã tuyên bố rằng họ sẽ sản xuất điện thoại di động trị giá 50 tỷ USD tại Ấn Độ.

Thị trường Ấn Độ có tiềm năng?

Thực tế, môi trường sản xuất của Ấn Độ không tốt như được quảng cáo. Vào tháng 2 năm nay, một chiếc xe tải chở đầy điện thoại di động Xiaomi đã bị cướp ở Ấn Độ, và hàng nghìn điện thoại di động đã bị mất, với tổng giá khoảng 3,4 tỷ đồng. Ngoài vấn đề an ninh, chính sách quản lý hiệu quả thấp của Ấn Độ cũng khiến các thương hiệu quốc tế bị kìm hãm phát triển, KFC hay Coca-Cola là ví dụ điển hình nhất.

Trước khi bùng phát dịch bệnh, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu, cộng với việc đồng rupee giảm giá so với USD sẽ làm loãng lợi nhuận của ngành điều hòa không khí. Về lý thuyết, các công ty điều hòa không khí có thể tăng giá do những lý do nêu trên, nhưng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu ở một mức độ nào đó, do đó lợi nhuận của ngành điều hòa không khí đã bắt đầu giảm so với mức đỉnh.

Đồng thời, giá nguyên liệu cho các loại máy điều hòa không khí đã tăng từ 15-25% so với cùng kỳ năm ngoái, gây lo ngại về chi phí đầu vào. Ví dụ, đồng tăng 25%, thép tăng 25% và nhôm tăng 14%. Ngay cả giá nhựa cũng tăng mạnh. Ngoài ra, mức độ tập trung công nghiệp của Ấn Độ không cao, dây chuyền công nghiệp rất thiếu hoàn hảo và sự phụ thuộc quá lớn vào bên ngoài. Một khi môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, các công ty sản xuất thượng nguồn của Ấn Độ sẽ có những thay đổi rõ ràng, và các thiết bị đầu cuối của người tiêu dùng ở hạ nguồn cũng sẽ có hiệu suất đồng thời.

Cuối cùng, thu nhập của cư dân Ấn Độ còn quá nhiều bấp bênh cũng là một đòn giáng nặng nề vào thị trường điều hòa không khí Ấn Độ. Theo tin tức mới nhất từ ​​các phương tiện truyền thông Ấn Độ, dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp hàng tuần do Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ (CMIE) công bố cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 13/12, tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ đã tăng lên 9,9%, mức cao nhất trong 23 tuần. Trong số đó, tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn đã tăng lên 9,11% từ 8,66% của tuần trước trong tuần báo cáo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị tăng mạnh lên 11,62% từ 8,15% trong tuần trước.

Sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến mức tiêu dùng, rõ ràng là sẽ làm chậm lại hoặc thậm chí trì trệ. Trong trường hợp bình thường, sau tháng 4 và tháng 5 hàng năm, doanh số bán máy điều hòa không khí tại Ấn Độ bắt đầu tăng, nhưng dự báo cho năm 2021 không mấy lạc quan. Khi thu nhập ngày càng giảm và dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, những chiếc máy điều hòa không khí mới của Nokia có thể sẽ gặp khó khi ra mắt thị trường.

Đối với các sản phẩm điều hòa xuyên biên giới của Nokia, hiện tại vẫn chưa có kế hoạch xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Nhưng với thị trường Ấn Độ, 2021 có thể sẽ là một năm thực sự khó khăn và tương lai của những chiếc điều hòa thương hiệu Nokia vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Phong Vũ