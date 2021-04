Điều gì khiến thị trường xe máy sụt giảm?

Doanh số bán xe của Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio tiếp tục giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm 2021 dù dịch Covid-19 không còn tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong 3 tháng đầu năm (Ảnh: PLO)

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), lượng xe máy bán ra tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 vẫn tiếp tục giảm sút.

Quý I/2021, VAMM bán ra tại thị trường Việt Nam 701.454 xe máy các loại. Lượng xe bán ra thuộc về 5 nhà sản xuất thành viên gồm: Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio.

Lượng xe bán ra nói trên chưa tính đến doanh số của các hãng xe phân khối lớn nhập khẩu và cả thương hiệu xe máy xe máy Peugeot do Thaco lắp ráp.

Trong VAMM, chỉ có Honda công bố số lượng xe máy được bán ra. Theo dữ liệu của hãng xe này, tổng số xe máy Honda tiêu thụ trong 3 tháng đầu năm đạt 532.546 chiếc. Số lượng xe còn lại chia đều cho Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM. Honda cũng là doanh nghiệp phân phối nhiều sản phẩm nhất tại Việt Nam với 26 dòng xe; Yamaha và SYM cùng có 19 sản phẩm. Suzuki Việt Nam phân phối 17 sản phẩm và Piaggio Việt Nam có 10 sản phẩm.

So sánh số liệu qua các năm có thể thấy hãng xe Nhật vẫn chiếm thị phần lớn nhất ở thị trường Việt Nam nhưng có phần sụt giảm nhẹ. Theo đó, 3 tháng đầu năm 2021, Honda chiếm gần 76% thị phần, trong khi năm 2020, doanh nghiệp này cán mốc gần 80% thị phần.

Với mức tiêu thụ này, lượng xe bán ra trong quý đầu tiên của năm 2020 giảm 10% so với 3 tháng cuối năm 2020 và giảm 4,05% so với cùng kỳ năm 2020. Vào thời điểm đầu năm 2020, xu thế sụt giảm của thị trường xe máy đã được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài do tình hình dịch bệnh khiến nhà máy tạm dừng sản xuất, đại lý đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội cũng như các nguyên nhân khiến nguồn cung đứt gãy.

Bước sang năm 2021, khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 không còn nặng nề, nhưng doanh số xe máy trong 3 tháng đầu năm nay vẫn chưa thể phục hồi. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn không chỉ bởi ảnh hưởng của Covid-19, mà còn do nhiều nguyên nhân khác.

Thị trường xe máy bão hòa đã được dự báo trong 2 năm trở lại đây cùng với xu hướng chuyển sang nua sắm ô tô của người tiêu dùng, khi giá xe tại Việt Nam ngày càng dễ tiếp cận hơn.

Ngoài ra, thị trường xe máy cũng sẽ phải chia sẻ doanh số cho các loại xe máy điện. Khi có nhu cầu mua xe hai bánh, khách hàng tại Việt Nam có xu hướng chọn các dòng xe máy điện. Dù thị trường xe điện hai bánh tại Việt Nam chưa có nhiều đột phá khi mới chỉ có các hãng xe như VinFast, Pega, Yeadea, nhưng trên thực tế xu hướng chuyển sang xe điện cũng ngày càng trở nên rõ nét hơn trong thời gian trở lại đây, khi xuất hiện nhiều mẫu xe điện có chất lượng tốt hơn.

Dẫu vậy, các đại gia xe xăng tại Việt Nam lại chưa mấy mặn mà với xe điện hai bánh. Năm 2017, Honda đã lên kế hoạch đưa ra thị trường Việt Nam mẫu xe PCX EV thuần điện nhưng tới nay vẫn ngập ngừng chưa bán ra. Tương tự, kể từ cuối năm 2019, Piaggio từng trong quá trình thử nghiệm để bán ra thị trường Việt Nam chiếc xe điện đầu tay Vespa Elettrica. Các thông tin thời điểm đó cho thấy giá lăn bánh của mẫu xe điện này có thể lên tới 150 triệu đồng. Tuy nhiên, cho đến hay, vẫn chưa có mẫu xe máy điện nào từ các hãng xe này được bán thương mại.

Hoàng Nam