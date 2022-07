Doanh số của Audi tại Việt Nam tăng 10%

Tổng Giám đốc Audi Việt Nam cho biết doanh số của hãng xe tăng 10% trong quý I/2022.

Thông tin trên được Tổng Giám đốc Audi Việt Nam Laurent Genet chia sẻ trong buổi ra mắt xe Audi A8L.

Ông Laurent Genet cho hay, trong bối cảnh thiếu hụt chất bán dẫn, Audi đã giao 1,68 triệu xe trên toàn cầu trong năm 2021. Hãng xe Đức cũng tập trung vào các sản phẩm điện hóa.

Ông Laurent Genet, Tổng Giám đốc Audi Việt Nam

Không tiết lộ con số cụ thể, tuy nhiên ông Laurent Genet cho biết lượng xe mà Audi bàn giao tới khách hàng tại thị trường Việt Nam tăng 16% trong năm 2021. Trong đó, Audi Q5 là mẫu xe bán chạy nhất với mức tăng trưởng khoảng 20%.

Quý I/2022, lượng xe giao tới tay khách hàng đã tăng trưởng 10% so với cùng kỳ. Theo lãnh đạo Audi, hãng đã đổi mới toàn bộ các dòng xe tại Việt Nam trong 2 năm vừa qua với tổng cộng 10 mẫu xe được ra mắt.

Sedan cỡ lớn Audi A8L thu hút với thiết kế sang trọng.

Mẫu sedan cỡ lớn Audi A8L cũng được đưa về thị trường trong nước sau một thời gian lỗi hẹn. A8L có chiều dài 5,32m, trục cơ sở 3m được thiết kế với những đường vuốt mái phong cách coupe. Đầu xe thu hút với lưới tản nhiệt khung đơn rộng, các góc viền mạ crom sang trọng.

Ở bên trong, tất cả các ghế ngồi bọc da Valcona. Các tựa lưng đều có chỉnh điện với chức năng thông gió và massage. Riêng hàng ghế trước được trang bị thêm tính năng ghi nhớ vị trí và tựa tay trung tâm. Ở hàng ghế sau, các ghế được điều chỉnh điện riêng biệt qua bảng điều khiển trên ốp trung tâm. Ghế hành khách phía trước có thể được điều chỉnh từ bảng điều khiển tiện nghi của hàng ghế ngồi phía sau.

Bên trong mẫu xe hạng sang.

Hệ thống thông tin nổi bật với hai màn hình giải trí cảm ứng kích cỡ 10,1 inch phía trên và 8,6 inch phía dưới được thiết kế tràn viền. Hàng ghế sau cũng được trang bị màn hình 10 inch FullHD và có thể tháo rời thành máy tính bảng riêng biệt.

Xe sử dụng động cơ xăng V6 3.0 TFSI cho công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 500Nm trong dải vòng tua từ 1.370 tới 4.500 vòng/phút, đi kèm là hộp số tiptronic 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong 5,7 giây.

Các tính năng an toàn được đảm bảo bởi hệ thống an toàn tiền cảnh báo, hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo chống trộm, hệ thống túi khí ở phía trước và phía sau bao gồm các túi khí bên dạng rèm, khóa ghế trẻ em ISOFIX, cũng như bộ sơ cứu với tam giác cảnh báo và áo an toàn.

Tại Việt Nam, Audi A8L có 3 phiên bản với giá bán trên dưới 6 tỷ đồng.

Phúc Vinh