Ô tô dừng đèn đỏ nên về số nào để tiết kiệm nhiên liệu?

Nhiều tài xế thường có quan niệm về số N khi dừng đèn đỏ sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, tuy nhiên suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm.

Việc chuyển về N khi dừng đèn đỏ, thực chất chỉ là thói quen của các lái xe và nó không ảnh hưởng gì tới hộp số hay các bộ phận khác của xe. Việc di chuyển nhiều cần số không ảnh hưởng đến hệ thống van dầu bên dưới cần số hay độ bền các bánh răng, vì sự ảnh hưởng này là rất nhỏ, không đáng kể.

Do vậy, khi về số N lúc dừng đèn đỏ thực chất không giúp tiết kiệm nhiên liệu mà ngược lại còn gây tốn nhiên liệu hơn. Lý do là vì, đa số xe ô tô sản xuất từ năm 1990 đến nay đều có tính năng phát hiện điều kiện vận hành của xe, đồng nghĩa với việc ô tô sẽ tự nhận biết khi nào động cơ làm việc nhiều hơn so với chế độ không tải. Lúc này, kim phun xăng sẽ nhanh chóng đóng lại và vì thế nhiên liệu sẽ được ngưng phun vào buồng đốt.

Khi dừng đèn đỏ thời gian ngắn thì để xe ở số D, giữ phanh

Một trong những kinh nghiệm được lái xe chuyên nghiệp chia sẻ nhiều nhất là khi dừng đèn đỏ thời gian ngắn thì để xe ở số D, giữ phanh. Khi chuẩn bị di chuyển thì nhả phanh để đi tiếp. Nếu thời gian chờ trên điều kiện đường bằng phẳng quá lâu thì có thể chuyển về N, thao tác chuyển về N này chỉ nhằm mục đích giúp lái xe đỡ mỏi chân, không phải liên tục giữ phanh chứ không có mục đích tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, nếu xe dừng ở đường có điều kiện là dốc thì không cần thiết phải cho xe về N vì dù có chuyển về N, người điều khiển xe vẫn phải tiếp tục giữ chân phanh.

Cách duy nhất và đơn giản nhất để người điều khiển xe từ bỏ thói quen về N khi dừng đèn đỏ là tự tập cho mình thói quen khác, thói quen nhả ga từ từ để xe di chuyển theo quán tính đến điểm cần dừng. Đây cũng là một thao tác dễ thực hiện nên người lái có thể nhanh chóng quen với thao tác này.

Theo Cartimes