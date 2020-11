EcoSport Paint Your True Color: Sáng tạo cùng “Chuyên gia đường phố”

Không chỉ là phương tiện đi lại đơn thuần, Ford EcoSport trở thành chất liệu để các chủ xe thể hiện cá tính, phong cách riêng với những thiết kế đề can đặc biệt của Dự án EcoSport Paint Your True Color.

EcoSport Paint Your True Color là dự án được Ford Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019 với mục đích tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho những người đam mê ô tô, thiết kế; đồng thời đem đến cho chủ xe Ford EcoSport những đổi mới về ngoại thất bằng đề can, phù hợp với cá tính của chủ xe. Gần 80 mẫu thiết kế được gửi về cho ban tổ chức với những phong cách đa dạng, thể hiện được cá tính và thông điệp của chiếc xe cũng như những câu chuyện của người tham dự đã cho thấy sức hút của dự án.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, chương trình EcoSport Paint Your True Color 2020 được tổ chức với nhiều cải tiến, sáng tạo. Ford Việt Nam đã kết hợp với 2 nghệ sĩ Danny Daos và Thịnh Zenchip để thiết kế bộ sưu tập đề can cho dòng xe EcoSport. 10 bộ sưu tập đề can của hai nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ làm nổi bật hình ảnh chiếc SUV đô thị mang “bộ gien” khỏe khoắn mà còn là sự pha trộn hoàn hảo hợp giữa tính linh hoạt, chất thể thao mạnh mẽ và biểu tượng cho phong cách sống năng động của người trẻ.

Được mệnh danh “chuyên gia đường phố”, Ford EcoSport là một chiếc xe SUV nhỏ gọn, đa năng và thông minh. Sở hữu các tính năng, công nghệ tiện nghi và khả năng vận hành tối ưu, EcoSport vừa phục vụ nhu cầu hàng ngày trong phố nhỏ, vừa đánh thức cảm hứng phiêu lưu trong những hành trình khám phá vùng ngoại ô. Tính thực dụng này đã truyền cảm hứng cho nghệ sĩ Thịnh Zenchip sáng tạo nên những thiết kế đề can mang đậm hơi thở đô thị và phù hợp với đa dạng đối tượng chủ xe.

Thịnh Zenchip là một trong những họa sĩ vẽ minh họa nổi tiếng với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành. Anh từng là giám đốc mỹ thuật tại công ty Gameloft tại Việt Nam. Anh cũng là họa sĩ có bề dày kinh nghiệm thiết kế sản xuất các mẫu đề can ô tô cho nhiều hội nhóm. Bởi vậy, anh luôn thấu hiểu những mong muốn thực tế của các chủ xe, tập trung khai thác từng nhóm sở thích khác nhau, kết hợp với các xu hướng mới nhất của thị trường để thiết kế nên một bộ sưu tập đề can giàu ý nghĩa và mang tính ứng dụng cao.

Thịnh Zenchip cho biết, trong 5 mẫu thiết kế mang chủ đề Gia đình, Thành phố, Bừng lên Việt Nam, Ngũ hành và Thể thao, mẫu “Bừng lên Việt Nam” đã để lại nhiều cảm xúc nhất trong quá trình thiết kế.

“Mong muốn mang tới một thiết kế khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh toàn thế giới đang đương đầu với đại dịch, tôi lựa chọn cách điệu hình tượng ngôi sao trong trẻo, tươi mới trên nền xe đỏ – là màu cờ Tổ quốc – đan xen các tia pháo hoa đại diện cho niềm vui và sự sinh động. Hiệu ứng chuyển động của pháo hoa cũng truyền tải yếu tố bứt phá của dân tộc Việt Nam mình, dù trong khó khăn vẫn bừng lên rực rỡ.”, Thịnh Zenchip chia sẻ.

Trong khi đó, anh Danny Daos lại đưa đến bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm cá nhân với mong muốn được tôn vinh những giá trị và nét tính cách riêng biệt của từng chủ xe.

Danny Daos được biết đến là nghệ sĩ tiên phong trong phong trào Graffiti hiện đại ở TP.HCM và trưởng nhóm All-In-One Graffiti. Anh đồng thời cũng đang sở hữu xe Ford EcoSport. Danny Daos cho biết: “Ford là thương hiệu xe Mỹ lâu đời và nổi tiếng, đặc biệt thu hút tôi với sức mạnh, tốc độ vượt trội và công nghệ hiện đại trên các dòng xe hiện hành. Vì vậy, khi được mời tham dự chương trình thiết kế đề can sáng tạo cho dòng xe SUV đô thị EcoSport – cũng chính là dòng xe mình đang sở hữu – tôi đã rất hào hứng và ngay lập tức nhận lời.”

Đối với anh Danny Daos, EcoSport là đại diện cho sự bứt phá khỏi mọi khuôn khổ và giới hạn. Các chủ xe EcoSport đều nổi bật bằng chính những nét cá tính riêng biệt, và mọi sự khác biệt đều xứng đáng được trân trọng. Họa tiết thiết kế trên các mẫu đề can được đầu tư nghiên cứu để tôn vinh những đường nét ngoại thất và tính cách đặc trưng của EcoSport như Tốc độ, Thiết kế đậm chất Mỹ, Khả năng biến hóa linh hoạt trong thành phố, Thân thiện với thiên nhiên và môi trường.

“Việc thiết kế đề can, đặc biệt là sử dụng chất liệu Graffiti trên một chiếc ô tô sẽ đưa đến những khó khăn nhất định, ví dụ như nền tranh là bề mặt không phẳng, khuôn khổ vẽ bị giới hạn vào viền cửa sổ, bậc bước chân, cũng như màu xe trên thực tế và trên bản vẽ có độ chênh nhất định. Tuy nhiên, với thiết kế ngoại thất đủ “chất”, đủ khỏe, đủ mạnh mẽ, EcoSport đã truyền cảm hứng để những người làm nghệ thuật trẻ như tôi được tự do sáng tác và thể hiện những nét cá tính riêng biệt.”, nghệ sĩ Danny Daos chia sẻ thêm.

Với dự án Paint Your true Color 2020, Ford Việt Nam mong muốn xây dựng sự kết nối tình cảm mạnh mẽ hơn giữa chủ sở hữu EcoSport và chiếc xe thông qua các mẫu thiết kế mang đậm tính cá nhân hóa. Từ đó, chiếc xe không chỉ là tài sản hay phương tiện đi lại đơn thuần, mà còn là một nguồn cảm hứng khuyến khích mọi người tự do thể hiện màu sắc riêng biệt của bản thân, đồng thời kết nối với cộng đồng những người cùng chung sở thích.

Phương Dung