Giá Honda SH, Vision sẽ hạ nhiệt?

Nguồn cung xe máy dồi dào trở lại, khi lượng xe sản xuất trong nước tăng lên. Nhiều người kỳ vọng tình trạng khan hàng được cải thiện, có thể tiếp tục hạ nhiệt giá bán các mẫu xe tay ga như Honda SH, Vision...

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong tháng 8, sản lượng xe máy sản xuất tại Việt Nam đã tăng khoảng 20%, so với tháng trước đó, khi có gần 251.000 xe được sản xuất. Lượng xe máy sản xuất trong nước cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cộng dồn trong 8 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp đã sản xuất trên 2 triệu chiếc xe máy các loại, sản lượng đã tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu trên cho thấy, sản xuất đã dần ổn định trở lại khi có nguồn linh kiện.

Trước đó, trong suốt nửa đầu năm 2022, nhiều hãng xe máy tại Việt Nam cho biết, đang chịu áp lực, bởi nguồn cung linh kiện thiếu hụt, khiến không thể sản xuất xe để cung ứng đủ cho thị trường.

Sản lượng xe máy đã tăng, nguồn cung cho đại lý dồi dào trở lại. Ảnh minh họa: Autobikes

Nguồn cung đã ổn định hơn giúp giá bán nhiều mẫu xe ga trên thị trường hạ nhiệt hơn so với vài tháng trước.

Giá bán đầu tháng 9 của các mẫu xe như Honda Lead, Vision, AirBlade dù có xu hướng tăng nhẹ so với tháng 8 (do trùng với tháng Ngâu), nhưng mức giá bán thực tế một số đại lý cho thấy, các mẫu xe đã ổn định hơn so với khi đạt đỉnh hồi tháng 5, tháng 6. Các mẫu xe Honda Vision, Lead, SH Mode tiến về gần hơn mức giá đề xuất.

Trong khi SH 125/150 dù hạ nhiệt, nhưng vẫn có mức chênh cao khi tới tay khách hàng. Ngoài Honda, giá xe ga Yamaha cũng giảm, hầu hết bán bằng hoặc thấp hơn giá đề xuất.

Quý II ghi nhận thời điểm khó khăn của thị trường xe máy Việt Nam. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), các hãng xe Honda, Piaggio, Suzuki, Yamaha và SYM đã bán ra trên 655.000 xe, giảm 1,79% so với cùng kỳ năm 2021. Mức này cũng thấp hơn nhiều so với con số gần 754.000 xe bán ra trong 3 tháng đầu năm.

Kết quả này phản ánh tình trạng khó khăn do thiếu hụt linh kiện khiến các hãng không thể sản xuất. Riêng trong tháng 5 và tháng 6, sản lượng nhiều mẫu xe tay ga của Honda Việt Nam đã giảm gần một nửa so với kế hoạch.

Dù sản xuất đã tăng trở lại và nguồn cung ra thị trường được cải thiện, nhưng nhiều người cho rằng, tình trạng chênh giá vẫn có thể quay trở lại các tháng cuối năm, bởi đây là thời điểm nhu cầu người mua xe tăng cao, nhất là các mẫu xe như Honda SH, SH Mode hay Vision.

Hoàng Nam