Giá trị cốt lõi của thương hiệu Honda ô tô

Năm tài chính 2021 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Honda Việt Nam nhằm tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng khách hàng về các giá trị cốt lõi của thương hiệu ô tô Honda.

Vận hành mạnh mẽ

Lợi thế cạnh tranh khác biệt vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các sản phẩm ô tô Honda chính là khả năng vận hành. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hệ truyền động thông minh, nhạy bén và hệ thống lái phản hồi linh hoạt, các sản phẩm ô tô Honda đem đến cho khách hàng cảm giác tăng tốc đầy phấn khích, khả năng đánh lái, vào cua chính xác, chân thực.

Nhằm tập trung quảng bá cho ưu thế đã tạo nên giá trị bền vững cho thương hiệu Honda ô tô, khả năng vận hành vượt trội, Honda Việt Nam đã triển khai chiến dịch “Feel The Performance”. Điểm nhấn của chiến dịch là chuỗi sự kiện lái thử đặc biệt do Honda Việt Nam phối hợp với hệ thống nhà phân phối ô tô Honda tổ chức trên toàn quốc từ ngày 14/11/2020, nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm khả năng vận hành của các sản phẩm ô tô Honda cũng như lan tỏa niềm vui cầm lái đến nhiều hơn nữa khách hàng trên cả nước qua những bài thử nghiệm được thiết kế riêng biệt.

Thiết kế thể thao

Tinh thần thể thao của các dòng xe Honda không chỉ thể hiện ở khả năng vận hành mà cả trong thiết kế.

Các sản phẩm ô tô của Honda đều mang ngôn ngữ thiết kế chung, nhấn mạnh cá tính thể thao, năng động, không chỉ góp phần trẻ hóa sản phẩm mà còn đem lại lựa chọn hấp dẫn và phù hợp hơn với thị hiếu của khách hàng ngày nay.

Phiên bản thể thao RS (Road Sailing) của các mẫu xe Civic, Brio và mới nhất là City sau khi ra mắt đã được nhiều khách hàng ưa chuộng. Đây là phiên bản đại diện cho tinh thần thể thao và không ngừng chinh phục thử thách của Honda, luôn hướng đến sự năng động, phóng khoáng trong sáng tạo nhưng vẫn theo đuổi đỉnh cao của sự hoàn mỹ, tinh tế.

Công nghệ tiên tiến

Động cơ tăng áp Vtec Turbo 1.5L được trang bị trên các mẫu xe Civic, CR-V và Accord, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, sự hứng khởi khi cầm lái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Thêm vào đó, lần đầu tiên, Honda trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING trên mẫu CR-V, với những cải tiến đột phá về công nghệ an toàn, bảo vệ toàn diện cho người lái, người đi đường và các phương tiện xung quanh.

Hệ thống bao gồm 5 công nghệ ưu việt: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).

Hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch) cũng được ứng dụng trên Accord và CR-V, giúp cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần bốn lần so với chỉ sử dụng gương phía hành khách. Nhờ vậy, người lái xe có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh giao thông, người đi bộ hoặc các vật thể thường xuyên xuất hiện trong vùng điểm mù.

Thân thiện môi trường

Honda trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Assist trên toàn bộ các sản phẩm tại thị trường hiện nay là Brio, City, Civic, HR-V, CR-V và Accord.

Toàn bộ hệ thống nhà phân phối ô tô Honda đều đạt tiêu chuẩn nhà phân phối Xanh nhờ nỗ lực áp dụng công nghệ tiên tiến và xây dựng các quy trình hoạt động bảo vệ môi trường như sử dụng vật liệu sơn có hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường, phân loại, xử lý nguồn rác thải theo tiêu chuẩn ISO 14001, cũng như thực hiện thu hồi sản phẩm thải bỏ, góp phần đem lại những lợi ích thiết thực cho khách hàng cũng như bảo toàn môi trường sống cho xã hội.

An toàn vượt trội

5/6 mẫu xe ô tô đang được Honda phân phối tại thị trường Việt Nam hiện nay là City, CR-V, HR-V, Civic, Accord đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất theo đánh giá của tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á ASEAN-NCAP.

Mẫu xe cỡ nhỏ Honda Brio nhận được chứng nhận an toàn 4 sao ASEAN-NCAP cho hạng mục các tính năng an toàn và an toàn khi va chạm.

Đặc biệt, trong tháng 2/2021, Honda City đã vinh dự giành giải thưởng an toàn “5 sao bền vững” tại lễ trao giải ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá xe mới Đông Nam Á) Grand Prix Awards 2020 nhờ thành tích đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao qua 3 thế hệ 3, 4, 5.

Trong khi đó, Honda Accord thế hệ thứ 10 cũng nhận được 3 giải thưởng trong các hạng mục “Bảo vệ người lớn” (AOP), “Bảo vệ trẻ em” (COP) và “Tổng thể” tại lễ trao giải này.

Phương Dung