Giải đua xe địa hình Việt Nam 2021 sắp khởi tranh

Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12/12 tại Đồng Mô (Hà Nội) với sự tham gia của 77 đội thi. Năm nay, sẽ diễn ra 6 đường đua cùng lúc.

Đây là mùa giải thứ thứ 13 của giải đua ô tô địa hình ra đời sớm nhất tại Việt Nam. Theo thông tin từ Ban tổ chức, hiện đã có 77 đội gửi đăng ký tham dự qua giải đấu năm nay.

Giải đấu năm nay vẫn duy trì 4 hạng thi đấu, dành cho các cấp độ khác nhau, bao gồm: Hạng Bán tải Việt Nam, Hạng Cơ bản, Hạng Nâng cao và Hạng Mở rộng.

Họp báo thông tin về Giải đua xe địa hình Việt Nam 2021

Hạng Bán tải Việt Nam dành cho các xe bán tải nguyên bản căn cứ theo thông số kỹ thuật, được sản xuất hoặc phân phối chính hãng tại Việt Nam. Hạng Cơ bản dành cho các xe có phiên bản thương mại hoàn chỉnh được bán tại Việt Nam, được phép nâng cấp hệ thống treo, lốp…

Hạng Nâng cao dành cho các xe có phiên bản thương mại hoàn chỉnh được bán tại Việt Nam, được phép thay động cơ, nâng cấp hệ thống treo và sử dụng lốp Extreme...

Hạng Mở rộng, hay còn được gọi là Hạng Chuyên nghiệp, là hạng thi đấu với mức độ khó khăn cao nhất, do đó xe thi đấu không cần phải là phiên bản thương mại được bán trên thị trường, cho phép các vận động viên thoả sức chế tạo, nâng cấp để có thể đạt thành tích cao nhất. Tất cả các xe thi đấu ở các hạng đều có các quy định riêng về trang thiết bị an toàn, được nêu rõ trong điều lệ của giải.

Chia sẻ thông tin về giải đấu, ban tổ chức PVOIL VOC 2021 cho hay, giải đua xe địa hình diễn ra tại Đồng Mô với 10 đường thi ban ngày và một đường Adventure ban đêm. Trong đó, cung đường đua đêm Adventure hứa hẹn những thách thức mạo hiểm, hấp dẫn.

Giải tiếp tục áp dụng hệ thống chấm điểm tự động VOC Smart Timekeeper cho phép ghi nhận thời gian thi đấu bằng các thiết bị sử dụng laser và thẻ từ để giảm thiểu các lỗi sai sót, sau đó kết quả thi đấu được hiển thị theo thời gian thực trên mạng (tại địa chỉ www.otofun.net), phục vụ khán giả và các đội thi theo dõi kết quả kịp thời và minh bạch.

Để đảm bảo tính an toàn và chuyên nghiệp, Ban tổ chức và Ban điều hành giải đã bổ sung thêm một số điều khoản vào Điều lệ Giải, trong đó có lỗi phạt DNF (Did not finish) nếu đội thi cố tình không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài dây an toàn dù đã được nhắc nhở và trừ điểm. Tổng cộng đã có 7 lỗi phạt cộng thời gian hoặc lỗi DNF, lỗi DNS (Did not start) được bổ sung vào điều lệ năm 2021.

Lần đầu tiên trong lịch sử VOC, trong mỗi ngày thi đấu có tới 6 “sàn đấu” diễn ra cùng lúc. Năm 2021, sẽ có tổng cộng 31 lượt thi của 04 phân hạng, nhiều hơn so với 26 lượt thi của năm trước.

Phúc Vinh