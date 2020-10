Hà Nội đã lắp đặt 1.199 hệ thống điện mặt trời mái nhà

Nhờ nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ, 8 tháng đầu năm 2020, thành phố Hà Nội có thêm 740 khách hàng đăng ký lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội bắt đầu tăng trưởng. Ảnh minh họa: EVN Hà Nội

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, trên toàn địa bàn thành phố hiện có 1.199 khách hàng lắp đặt hệ thống Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2020, số lượng khách hàng đăng ký đã lên tới 740 khách hàng.

EVN Hà Nội cũng cho biết, thời gian qua đã cùng các đối tác ký kết hợp tác phát triển bền vững và sử dụng hiệu quả điện mặt trời với nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ khách hàng lắp đặt ĐMTMN.

Theo tin từ EVN Hà Nội, năm 2020, khách hàng tại Hà Nội khi tham gia lắp đặt hệ thống ĐMTMN của Tập đoàn Sơn Hà sẽ được hỗ trợ tiền mặt 2 triệu đồng cho hệ thống có công suất dưới 3KWp và 5 triệu đồng cho hệ thống có công suất từ 3KWp trở lên, thực hiện công việc thủ tục liên quan đến thay thế công tơ điện 2 chiều và cung cấp dịch vụ bảo trì miễn phí cho hệ thống trong 2 năm đầu. Với giải pháp điện mặt trời thương hiệu BigK của SolarBK, khách hàng sẽ được giảm từ 400.000đ- 615.000đ/kWp tùy theo từng mức công suất lắp đặt.

Theo đánh giá của các chuyên gia, lý do khiến ĐMTMN tại Hà Nội sôi động lên trong năm 2020 là do mức giá mua điện cao hơn so với các loại điện mặt trời khác. Ngoài ra, một nguyên nhân khác tác động lớn đến quyết định lắp đặt hệ thống ĐMTMN của các hộ gia đình là chi phí đầu tư đã giảm đáng kể. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều nhà cung cấp làm tăng tính cạnh tranh, cho nên giá thành các thiết bị đều giảm.

Để thúc đẩy hơn nữa việc lắp đặt các hệ thống ĐMTMN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng triển khai nền tảng ĐMTMN EVN Solar nhằm cung cấp giải pháp toàn diện cho các chủ đầu tư là hộ gia đình, là doanh nghiệp có mái nhà, có nhu cầu phát triển dự án ĐMTMN.

Nền tảng này cho phép khách hàng có nhu cầu lắp đặt ĐMTMN dễ dàng kết nối với nhà thầu lắp đặt uy tín có giá thành hợp lý, với các ngân hàng, tổ chức tài chính cung cấp các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho việc đầu tư lắp đặt ĐMTMN.

D.V