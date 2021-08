Honda SH 350i lắp ráp trong nước giá rẻ bằng một nửa xe nhập khẩu

Honda SH 350i được lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Với giá bán 146 triệu đồng, SH 350i lắp ráp rẻ chỉ bằng một nửa xe nhập khẩu do các cửa hàng tư nhân chào bán.

SH 350i là mẫu xe tay ga thuộc phân khúc cao cấp và sẽ thay thế cho mẫu SH 300i được nhập khẩu từ Ý. Phiên bản vừa được chào bán tại Việt Nam đã được đưa về lắp ráp trong nước có thay đổi ở một số chi tiết thiết kế và tính năng.

SH 350i trang bị động cơ eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 21,5kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 vòng/phút.

Honda SH 350i lắp ráp trong nước sẽ đến tay người dùng vào 22/9. Ảnh: Honda Việt Nam

Hãng xe Nhật cho biết, mặc dù là mẫu xe có dung tích động cơ lớn, nhưng trọng lượng được duy trì nhờ vào việc tối ưu hóa các chi tiết tạo khung, bánh xe và hệ thống treo, đảm bảo sự vận thành thoải mái ngay cả ở dải tốc độ cao.

Hệ thống treo trước có phuộc ống lồng đường kính 35 mm và giảm xóc đôi phía sau với cánh tay đòn bằng nhôm đúc liên kết Oleo-Link gắn bên dưới động cơ, để hỗ trợ cảm giác lái và hấp thụ va chạm.

Lốp xe có kích thước 110/70-16 ở phía trước và 130/70R16 ở phía sau kết hợp với bộ vành 16 inch, tối ưu sự cân bằng, độ chắc chắn và sự linh hoạt khi di chuyển với tốc độ cao.

Mẫu xe sử dụng vòi phun dầu pít tông để làm mát như trên những mẫu xe hiệu suất cao. Ngoài ra, xe cũng sử dụng cấu trúc trục cân bằng giúp giảm rung lắc không mong muốn do động cơ tạo ra. Động cơ của SH 350i cũng được thiết kế hướng tới tiêu chuẩn khí thải Euro 4.



Honda SH 350i trang bị công nghệ ABS hai kênh hoạt động ở cả bánh trước và bánh sau, giúp người lái an tâm hơn khi phanh gấp trong cả những trường hợp đường trơn trượt hay tốc độ cao; hệ thống khóa thông minh smartkey; hộc đựng đồ được trang bị thêm cổng sạc USB loại C...

Honda SH 350i do đại lý tư nhân nhập khẩu về chào bán hơn 300 triệu đồng. Ảnh: Zing

Đáng chú ý nhất là giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe trên kênh phân phối chính thức của Honda Việt Nam. Theo đó, 2 phiên bản SH 350i lắp ráp trong nước sẽ được bán với mức giá 146 – 147,5 triệu đồng. Mức giá này chỉ bằng một nửa so với giá bán của Sh350i do các cửa hàng tư nhân nhập khẩu và phân phối.

Vào tháng 4/2021, một vài đại lý xe máy tư nhân đã nhập khẩu SH 350i về nước và bán với giá khoảng 360 triệu đồng. Khi đó, Honda Việt Nam vẫn đang phân phối SH 300i nhập khẩu từ Italy với giá bán lẻ đề xuất 276 triệu đồng.

Mức giá bán của Honda SH 350i khiến cho nhiều người dùng ở thị trường Việt không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định giá bán SH 350i ngoài thị trường sẽ cao hơn nhiều so với giá bán lẻ đề xuất từ Honda Việt Nam.

Trên thực tế, hầu hết các dòng xe SH của Honda đều là những mẫu xe chênh giá cao ở các đại lý. Chẳng hạn như SH125/150 thường xuyên chênh giá hàng chục triệu đồng.

Phúc Vinh