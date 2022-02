Miền Bắc tiếp tục giá rét, mua loại quạt sưởi nào tốt cho gia đình?

Các loại quạt sưởi đang được nhiều người tìm kiếm nhiều nhất trong đợt giá rét ở miền Bắc

Miền Bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài trên diện rộng. Không khí lạnh tiếp tục kéo dài ở nhiều tỉnh, thành gây ra nhiều bất tiện tới sinh hoạt, thậm chí ảnh hưởng tới sức khỏe nhất là của người già, trẻ nhỏ. Ngoài điều hòa hai chiều để giữ ấm, nhiều gia đình tìm kiếm giải pháp đơn giản, rẻ tiền hơn là các loại quạt sưởi với chi phí tốt hơn.

Quạt sưởi là tên gọi chung của thiết bị sưởi dành cho mùa lạnh, với cơ chế hoạt động làm nóng nhanh, giá thành rẻ và rất linh động. Do đó, các loại quạt sưởi ngày càng phổ biến trên thị trường, đặc biệt là ở phía Bắc. Do nhu cầu lớn, nhiều hãng sản xuất đã cải tiến mẫu mã, công nghệ của các loại quạt sưởi để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Quạt sưởi hồng ngoại

Có nhiều loại quạt sưởi như quạt sưởi dây mayso, quạt sưởi Halogen, hồng ngoại, quạt sưởi dầu hay sưởi gốm. Gần đây, quạt sưởi dầu và gốm là hai loại được nhiều người ưa chuộng do có nhiều ưu điểm.

Quạt sưởi dây mayso là loại ra đời đầu tiên có nguyên lý hoạt động của quạt là chuyển hóa điện năng thành nhiệt lượng, tỏa ra hơi ấm khắp phòng.

Ưu điểm của loại quạt sưởi này là có thiết kế đơn giản, trọng lượng nhẹ, tốc độ làm ấm nhanh, sử dụng đơn giản và giá thành rẻ, chỉ vài trăm nghìn. Tuy nhiên, loại quạt sưởi này lại thường gây khô da do cơ chế đốt cháy ôxy trong không khí, kém an toàn hơn và tiêu tốn điện năng hơn. Đến nay, trên thị trường loại quạt sưởi này đã được thay thế bằng các loại sử dụng công nghệ hiện đại, an toàn hơn.

Quạt sưởi bóng Halogen với cơ chế chuyển hóa điện năng thành nhiệt tỏa ra làm ấm căn phòng. Các loại quạt sưởi Halogen có dạng hình chiếc quạt với bóng đèn Halogen được thiết kế bên trong lồng quạt. Phía sau quạt là vỏ nhựa chống cháy, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Loại này có ưu điểm là khả năng làm ấm nhanh, không đốt cháy ôxy, sử dụng đơn giản, an toàn và nhiều chức năng hơn quạt sưởi sử dụng dây mayso.

Nhược điểm của loại này là vẫn có thể gây khô da và thường phát ra ánh sáng chói, khó chịu do cơ chế chuyển hóa điện năng thành nhiệt.

Quạt sưởi dầu

Quạt sưởi dầu (máy sưởi dầu) là một trong những thiết bị được nhiều gia đình ưa chuộng. Máy sưởi dầu sử dụng một loại dầu đặc biệt có tác dụng truyền dẫn nhiệt tốt và không bị tiêu hao trong quá trình sử dụng. Khi hoạt động, dầu này được đốt cháy và sản sinh nhiệt, nhiệt được truyền lên các thanh sưởi kim loại và phát tán ra môi trường ngoài.

Quạt sưởi dầu được nhiều gia đình lựa chọn

Ưu điểm của loại này là công suất lớn nên có khả năng làm ấm trên diện rộng. Các sản phẩm có trên thị trường hiện nay khá đa dạng, sử dụng các chất liệu cách nhiệt tuyệt đối. Máy sưởi dầu được ưa chuộng bởi hoạt động ổn định, không gây khô da. Do không đốt cháy ôxy nên không khí trong phòng rất dễ chịu, sạch thoáng.

Tuy nhiên, loại này thường có giá cao hơn, từ 2 – trên 5 triệu đồng và thiết kế cồng kềnh; công suất cao nên tốn điện hơn các loại quạt sưởi khác. Chưa kể thời gian làm ấm cũng thường lâu hơn.

Quạt sưởi gốm

Quạt sưởi gốm (ceramic) là thiết bị sưởi khá phổ biến trong thời gian gần đây. Loại quạt sưởi này sử dụng gốm làm vật liệu chính trong quá trình truyền và dẫn nhiệt.

Đúng như tên gọi, quạt sưởi gốm có thành phần cấu tạo quan trọng nhất của quạt sưởi gốm là thanh gốm dẹt (hay còn được gọi là đĩa gốm) có công dụng chính là tỏa nhiệt. Khi bắt đầu được kích hoạt, thanh gốm dẹt sẽ được làm nóng lên nhờ điện năng và thông qua dây nối kim loại truyền dòng nhiệt đối lưu mang hơi ấm từ từ tỏa ra môi trường bên ngoài giúp tăng nhiệt độ phòng mà không gây sốc nhiệt.

Quạt sưởi gốm đang được nhiều gia đình ưa chuộng

Loại quạt này vận hành bằng điện năng và vận dụng nguyên lý đối lưu để phục vụ cho quá trình tỏa nhiệt.

Sưởi gốm được chăm chút về mặt thiết kế, có kích thước nhỏ gọn, linh hoạt và dễ di chuyển hơn dòng sưởi dầu. Công nghệ sưởi bằng thanh gốm không đốt cháy ôxy, không phát sáng, nâng cấp với chế độ tạo ẩm (một số model) vận hành êm và tạo nên cảm giác an toàn và dễ chịu, cũng cho cảm giác an toàn và dễ chịu, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ.

Các nhà sản xuất cũng trang bị thêm cho loại quạt sưởi này các tính năng như điều khiển từ xa, chế độ bảo vệ quá nhiệt và tự ngắt khi đổ ngã, chế độ hẹn giờ...

Quạt sưởi gốm trên thị trường có giá từ 1,5 - 5 triệu đồng tùy theo công suất.

Hoàng Nam (Tổng hợp)