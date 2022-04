Doanh số xe Hyundai, Toyota, VinFast, Honda tăng mạnh tại Việt Nam

Hyundai, Toyota, VinFast bán ra nhiều xe tại thị trường Việt Nam trong tháng 3, có hãng tăng gấp 3 lần doanh số.

Thị trường ô tô Việt Nam có những tín hiệu khởi sắc khi lượng xe bán ra nhiều hãng xe tăng trong tháng 3. Doanh số các hãng xe tăng mạnh, trong bối cảnh thị trường vẫn phải đối mặt với việc thiếu hụt nguồn cung linh kiện thiếu hụt khiến nhiều hãng xe bị ảnh hưởng.

Theo số liệu thống kê từ VinFast, trong tháng 3, hãng xe Việt bán ra tổng số 3.471, cao gấp 3 lần lượng xe bán ra hồi tháng 2. Thống kê chi tiết từ VinFast cho thấy, có tới 2.567 xe Fadil đã được giao đến tay khách hàng trong tháng 3, 309 xe Lux A2.0, 183 xe Lux SA2.0.

Ngoài ra, trong tháng qua cũng có tới 412 chiếc VF e34 đến tay khách hàng trong tháng 3/2022. Phía VinFast cho biết những khó khăn về linh kiện đã bước đầu được giải quyết giúp lượng xe điện đến tay khách hàng nhiều hơn. Luỹ kết hết quý I/2022, VinFast đã bán ra tổng cộng 6.728 xe, trong đó có tới 4.665 xe Fadil.

Toyota là hãng xe bán ra nhiều xe nhất trong tháng 3 khi đưa tổng số 8.097 xe tới tay khách hàng. Lượng xe nói trên bao gồm cả xe Lexus, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Thương hiệu Toyota bán tổng cộng 7.977 xe tại thị trường Việt Nam trong tháng 3. Trong đó, có tổng số 5.042 xe nhập khẩu nguyên chiếc và 2.935 xe lắp ráp trong nước.

Xe Hyundai tăng doanh số tại Việt Nam

Ngoài Toyota Vios đã nằm trong top xe ăn khách nhiều năm trên thị trường. Toyota cũng đang có nhiều mẫu xe mới được ưa chuộng: như Raize, Corolla Cross. Theo đó, có tới 2.373 xe Corolla Cross; 688 chiếc Raize được bán ra tại thị trường Việt Nam. Liên doanh xe Nhật cũng cho biết, mẫu xe Veloz Cross có doanh số lên tới gần 700 xe chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi ra mắt.

TC Group cũng tăng trưởng mạnh trong tháng 3 khi có tổng số 7.069 xe Hyundai bán ra, tăng trưởng 69,4% so với tháng trước đó. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 3 với 2.031 xe đến tay khách hàng, cao gấp đôi so với tháng 2/2022. Hyundai Santa Fe đứng ở vị trí thứ 2 với 1.201 xe, tăng trưởng 51,5% so với tháng 2/2022. Mẫu xe B-SUV Hyundai Creta được giới thiệu từ giữa tháng 3, chỉ giao xe trong những ngày cuối tháng 3 ghi nhận 54 xe đến tay khách hàng.

Kết thúc quý I/2022, tổng số xe Hyundai bán ra trên thị trường đạt 18.670 xe, tăng trưởng 17,5% so với con số 15.886 xe bán ra của cùng kì quý I/2021. Trong đó, có tới 5.430 xe Accent bán ra thị trường.

Trong khi đó, Honda bán ra tổng số 604 xe, tăng 96,9% so với tháng trước, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số xe bán ra, Honda City bán tổng số 1.744 xe bán ra, chiếm 48,4% tổng sản lượng bán ô tô của Honda trong tháng 3 vừa qua.

