Cách xem nhật thực ở Việt Nam chiều nay

Chiều cuối tuần ngày 21/6, người dân Việt Nam có cơ hội được chiêm ngưỡng sự kiện nhật thực một phần hiếm có.

Tháng 6/2020 được đánh giá là thời điểm quy tụ nhiều hiện tượng thiên văn thú vị. Vào ngày 21/6 tới đây, cư dân tại một số nước khu vực châu Phi và châu Á có thể sẽ có cơ hội được quan sát hiện tượng nhật thực hình khuyên đầu tiên của thập kỷ, hay còn được biết đến với cái tên Ring Of Fire (Vòng khuyên lửa).

Phải mất tới 11 năm nữa sự kiện vòng khuyên lửa mới quay lại. Ảnh: Colin Legg/Geoff Sims/YouTube.

Đây là sự kiện diễn ra khi Mặt Trời và Mặt Trăng nằm chính xác trên một đường thẳng, nhưng vị trí của Mặt Trăng ở quá xa so với Trái Đất của chúng ta nên khiến Mặt Trời không bị che lấp hoàn toàn. Mặt Trời thời điểm đó sẽ vẫn hiện ra như một vòng đai ánh sáng rực rỡ bao quanh Mặt Trăng như một chiếc nhẫn rực lửa trên bầu trời.

Tuy Việt Nam không nằm trong khu vực có thể quan sát được nhật thực hình khuyên, người dân cả nước sẽ vẫn có cơ hội được quan sát sự kiện nhật thực một phần.

Theo dự kiến, hiện tượng nhật thực một phần tại Việt Nam sẽ bắt đầu vào khoảng 13h chiều chủ nhật 21/6, tính từ thời điểm Mặt Trăng bắt đầu che lấp Mặt Trời và kéo dài liên tục trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Tại khu vực Hà Nội, tỉ lệ che lấp của Mặt Trăng có thể lên tới 71%, được đánh giá là lớn nhất trong vòng 50 năm tới, 56% tại khu vực Đà Nẵng và 36% tại khu vực TP Hồ Chí Minh.

Tuy không có dịp chiêm ngưỡng “vòng khuyên lửa”, người dân ba miền sẽ vẫn có thể quan sát nhật thực một phần. Ảnh: Time and date.

Trong quá trình quan sát sự kiện nhật thực lần này, bạn cần lưu ý và sử dụng một số biện pháp bảo vệ an toàn khi quan sát Mặt Trời để tránh các bức xạ gây tổn thương cho mắt.

Nếu muốn ngắm nhìn trực tiếp một cách an toàn, bạn cần sử dụng các loại kính có bộ lọc bức xạ, kính thiên văn hay kính chuyên dùng để quan sát nhật thực. Đặc biệt, bạn không nên sử dụng các loại kính râm để quan sát do nguy cơ mắt bị bỏng do bức xạ Mặt Trời là rất cao.

Ngoài ra, những fan hâm mộ các hiện tượng thiên văn như nhật thực nhưng không có điều kiện quan sát có thể truy cập vào website của Dự án Kính viễn vọng Ảo (www.virtualtelescope.eu/) để xem phát sóng trực tiếp sự kiện lần này.

(Theo Zing)