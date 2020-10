JVE đề xuất xử lý mùi bãi rác Nam Sơn miễn phí bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Tiếp sau xử lý ô nhiễm tại sông Tô Lịch đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, JVE đề xuất xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn miễn phí bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Được biết, bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) đang là vấn đề nóng trong suốt thời gian dài vừa qua. Đáng nói hơn, trong mấy ngày gần đây, tại 1 số tuyến phố của Hà Nội ngập trong rác và bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường bởi xe chở rác không thể vào được bãi rác Nam Sơn. Sự việc bãi rác Nam Sơn đang nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các cơ quan chức năng, của người dân và của xã hội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch JVE Group

Với thực trạng bãi rác Nam Sơn nói trên, mới đây, xuất hiện đơn vị từng thực hiện việc xử lý ô nhiễm một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây đạt được một số kết quả đáng chú ý đã mạnh dạn đưa ra đề xuất tài trợ thí điểm miễn phí xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản khiến dư luận hết sức quan tâm.

Theo đó, ngày 26.10, JVE Group đã gửi Công văn số 589/2020/CV-JVE để báo cáo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố về "Đề xuất tài trợ miễn phí thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn (Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn) bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản.

So sánh bọt khó thông thường và bọt khí nano

Cũng trong văn bản này, người đứng đầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE (JVE Group) đã có những chia sẻ hết sức tâm huyết của mình để xử lý ô nhiễm thực tại bãi rác Nam Sơn, đồng thời mong muốn góp 1 phần công sức bé nhỏ của mình cùng với địa phương và cơ quan chức năng để góp phần cải thiện được phần nào thực trạng nhức nhối tại bãi rác Nam Sơn thời gian qua.

Nguyên lý tạo ra sóng siêu âm và OH-

Trong nội dung đề xuất xử lý mùi của bãi Nam Sơn, phía JVE thông tin:

“JVE Group sẽ áp dụng công nghệ sục khí Nano của Nhật Bản (công suất của loại máy nano dự kiến sử dụng lớn gấp 5 lần công suất của máy nano đã lắp đặt thí điểm tại sông Tô Lịch) lắp đặt trực tiếp vào các ô chứa nước rỉ rác, hồ sinh học với số lượng hợp lý để đưa lượng lớn các bọt khí siêu nhỏ kích thước micro và nano "lặn" xuống để phân hủy tận gốc các khí gây ra mùi hôi thối như khí Hydro Sunfua H2S (mùi trứng thối), khi Amoniac NH3(mùi khai), CH4,...trong các ô nước rỉ rác.

Chuyên gia Nhật tắm tại khu vực xử lý ô nhiễm ở sông Tô Lịch

Về nguyên lý, bong bóng siêu nhỏ được tạo ra từ máy sục khí công nghệ Nano của Nhật Bản trong nước sẽ xuất hiện sóng xung kích (bong bóng âm thanh) được gọi là sóng siêu âm. Những lỗ rỗng này trở thành bong bóng chứa đầy hơi nước hoặc khí. Các bong bóng phình ra trong giai đoạn giãn nở và co lại trong giai đoạn nén, cho đến khi chúng bị nổ tung.

Cá Koi Nhật Bản được thả tại khu xử lý ô nhiễm ở sông Tô Lịch trong dự án thí điểm xử lý ô nhiễm 1 đoạn sông Tô Lịch và 1 góc Hồ Tây hồi đầu năm 2019.

Hiện tượng này được gọi là khí xâm thực, một quá trình diễn ra trong điều kiện đặc biệt (quá trình đoạn nhiệt). Ở quy mô vi mô, với áp suất là 500 bar và nhiệt độ 5.000°C xảy ra hiện tượng này. Theo đó, công nghệ nano của Nhật Bản với nguyên lý tạo ra sóng siêu âm, bắn phá điện li phân tử nước tạo ra các gốc hydroxyl (•OH). Điện thế oxy hóa khử (Redox Potential) của gốc tự do OH* hay •OH là mạnh hơn cả Ozone (O3) và Hydrogen Peroxide (H2O2) lần lượt tương ứng là 2,8V, 2,07V và 1,78V. Vì điện thế oxy hóa khử (Redox Potential) của gốc tự do hydroxyl (OH* hay •OH ) cao nhất bằng 2,8V, chỉ kém F(=3,01V) nên gốc tự do hydroxyl phá hủy hầu như mọi vật chất mà nó gặp, từ chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học cho đến cả các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học bằng cách phá hủy thành tế bào, sau đó vi sinh vật được kích hoạt và "ăn" chất ô nhiễm hữu cơ, diệt vi khuẩn...

Hình ảnh bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội)

Như vậy, gốc tự do hydroxyl mạnh về cường độ tương tác, tức ái lực tương tác cao nhất trong các loại chất oxy hóa mà người ta thường dùng để xử lý ô nhiễm môi trường hay tiêu diệt vi khuẩn.

Với những cơ sở trên, JVE Group tin tưởng việc áp dụng tổng hợp việc phun rải nước nano cùng vật liệu bio lên khu bãi chôn lấp để phân hủy các chất hữu cơ, khí độc gây ra mùi hôi thối sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững và thân thiện với môi trường do không phải sử dụng hóa chất.

