Một người trả gần 3 triệu USD để du lịch vũ trụ

Công ty hàng không vũ trụ Blue Origin cho biết, một người sẵn sàng trả 2,8 triệu USD để có chỗ trên chuyến bay khám phá không gian.

Tỷ phú Jeff Bezos ngồi trong buồng chứa tên lửa New Shepard. (Ảnh: Reuters)

Blue Origin đang đấu giá tấm vé trên phi thuyền New Shepard để khám phá không gian. Theo thông tin trên website công ty, một người đã ra giá 2,8 triệu USD để có được một chỗ ngồi trên chuyến du hành. Chuyến đi kéo dài 11 phút, dự kiến cất cánh ngày 20/7. Đây là chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên của công ty.

Công ty của Jeff Bezos cho biết, hơn 5.200 người tại 136 nước đã tham gia đấu giá. Chỉ có 6 người được suất lên tàu. Số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ chuyển vào quỹ Club for the Future của Blue Origin, nhằm cống hiến cho hoạt động phát triển cuộc sống trong không gian và tạo cảm hứng cho thế hệ tương lai tiếp tục theo đuổi sự nghiệp khoa học.

Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 5/5. Vòng cuối cùng sẽ được phát sóng trực tuyến vào ngày 12/6. Tối đa 6 hành khách được ngồi trong buồng chứa gắn trên đầu tên lửa đẩy. Khi New Shepard đạt cao độ, nó sẽ tách ra khỏi tên lửa đẩy, quay trở lại bầu khí quyển và mở dù để hạ cánh an toàn. Phi hành đoàn được đưa tới độ cao 100km so với bề mặt Trái đất.

Chuyến bay thành công gần nhất của New Shepard là vào 14/4 khi nó mang theo một hình nộm vào không gian. Đây là chuyến bay thử thứ 15 liên tiếp của New Shepard mà không có phi hành đoàn.

Du Lam (Theo BI)