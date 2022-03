Peter 1.0 đã chết nhưng Peter 2.0 vẫn còn sống, và cyborg cuối cùng sẽ khiến con người trở nên bất tử?

Peter Scott-Morgan là người tiên phong sử dụng cơ thể tàn tật của mình để tiến hành một thí nghiệm về sự tiến hóa trong tương lai của con người và chế tạo ra người máy đầu tiên với ý thức của con người.

Peter gọi cơ thể của mình là Peter 1.0, còn linh hồn và cơ thể máy móc của anh ấy là Peter 2.0. Peter 1.0 hiện đã chết, và Peter 2.0 là người giao tiếp với thế giới. Hiện tượng này dường như đang giải thích cho một ý tưởng gây sốc: cơ thể có thể chết, nhưng tinh thần có thể sống mãi mãi!

Peter 1.0 là Peter Scott-Morgan, một nhà khoa học người máy người Anh sinh năm 1958. Trong 59 năm đầu tiên của sự nghiệp, nhìn chung ông rất vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ là năm 13 tuổi ông phát hiện xu hướng tính dục của mình khác với phần còn lại của thế giới, năm 16 tuổi, hiệu trưởng phát hiện ông có xu hướng đồng tính luyến ái nên đã quyết định ông ra khỏi hội kịch của trường. Do đó Peter Scott-Morgan đã từ bỏ sở thích của mình và chuyển sang nghiên cứu máy tính.

Để theo học chuyên nghiệp hơn, ông đã từ bỏ việc nhập học tại Cambridge hay Oxford và chọn theo học tại Imperial College, trường đại học duy nhất ở Vương quốc Anh cung cấp các khóa học đại học toàn thời gian về khoa học máy tính.

Năm 1979, ông gặp "người tình" của mình - Francis, đôi tình nhân đồng tính đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Năm 2005, Vương quốc Anh ban hành luật hợp pháp hóa quan hệ đối tác dân sự và họ đăng ký kết hôn vào ngày đầu tiên có hiệu lực, Francis từ đó trở thành vợ hợp pháp của Peter.

Ngay từ năm 1984, ông đã chỉ ra trong cuốn sách “Cách mạng Robot”: “Con người cần quyết định phát triển trí thông minh nhân tạo tồn tại độc lập hay hợp tác với con người”. Nếu Peter có sức khỏe tốt trong suốt quãng đời còn lại, có lẽ những ý tưởng này của ông chỉ có thể được hiện thực hóa trong phòng thí nghiệm như nhiều nhà khoa học khác.

Một ngày nọ, ông đột nhiên phát hiện ra đôi chân của mình có chút không nghe lời, sau đó hàng loạt vấn đề xuất hiện, kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy ông mắc phải căn bệnh thần kinh vận động, hay còn gọi là bệnh xơ cứng teo cơ một bên thường được biết đến là "Frozen People". Đó là tình trạng các bộ phận trong cơ thể "chết" từng chút một, và cuối cùng là toàn bộ cơ thể chết.

Và thời gian sống của ông chỉ còn lại có ba năm. Tức là dù có tích cực phối hợp điều trị, hay hỗ trợ y học thì tuổi thọ của ông cũng chỉ kéo dài được 3 năm.

Nhà vật lý nổi tiếng Hawking qua đời năm 2017 cũng vì căn bệnh tương tự, nhưng Hawking đã bị "treo giò" suốt 55 năm và phải chịu đựng những năm tháng dài trên chiếc xe lăn đặc biệt của mình.

Tuy nhiên, Hawking đã sử dụng sự kiên trì mạnh mẽ để đạt được những thành tựu mà các nhà khoa học có sức khỏe bình thường không thể đạt được. Chỉ với hai ngón tay và đôi mắt, ông đã dựa vào các thiết bị điện tử để phát biểu và tìm kiếm các chương trình liên quan "Breakthrough Listen" và "Breakthrough Starshot".

Đánh giá từ chẩn đoán của bác sĩ, tình trạng của Peter nguy hiểm hơn Hawking rất nhiều. Khi những người bình thường nghe được tin tức này, họ có thể sẽ sợ hãi đến suy nhược thần kinh, và kết cục sẽ đến sớm hơn. Nhưng Peter dường như thể hiện trạng thái cởi mở hơn, như thể ông đã nhận được một món quà từ Chúa và đây lại là sự mở ra của một cơ hội lớn hơn.

Peter cảm thấy rằng bản thân chỉ đang sử dụng cơ thể tàn tật của mình để phát triển hơn nữa công việc nghiên cứu người máy của mình. Ông muốn tự mình thử nghiệm và trở thành người máy đầu tiên có "bộ óc" của con người.

Peter đã nắm bắt khoảng thời gian mà bản thân vẫn có thể giao tiếp, và lần lượt sắp xếp những "tương lai" của riêng mình: ông đề xuất và chấp nhận các ca phẫu thuật chỉnh sửa cơ thể như cắt dạ dày, cắt đại tràng, cắt u nang và cắt toàn bộ thanh quản.

Nhờ những biện pháp phòng ngừa, thay đổi và "triệt để" của mình, ông đã có thể đối phó kịp thời với tình trạng mất dần khả năng nuốt, khả năng ngôn ngữ, khả năng thở, v.v.

Peter 2.0 là người máy của Peter. Nghĩa là lúc này, Peter không còn tồn tại với tư cách là một “con người” hoàn chỉnh, và anh chỉ còn lại “bộ não” và đôi mắt. Peter 2.0 không có nhu cầu ăn uống, không biết nói hay cử chỉ, không có khứu giác, xúc giác, chỉ có thể dùng não và mắt để giao tiếp với thế giới bên ngoài thông qua các thiết bị điện tử.

2019 là năm thứ ba kể từ khi Peter Scott-Morgan. Theo dự đoán của bác sĩ, lẽ ra Peter đã tử vong vào thời điểm này. Và do sự chủ động của Peter, ông đã sống sót, nhưng chỉ có não và mắt mà thôi, phần còn lại của cơ thể về cơ bản đã chết, phải dựa vào thiết bị điện tử để duy trì chức năng của não.

Và bây giờ, đã 6 năm trôi qua, chỉ có Peter 1.0 là đã chết, nhưng Peter 2.0 vẫn còn sống.

Năm 2019, ông xuất bản cuốn sách "Peter 2.0", trong cuốn sách, Peter kể lại toàn bộ hành trình biến đổi của cuộc đời mình.

Người ta nói rằng 2/3 đầu của cuốn sách "Peter 2.0" đã được hoàn thành bởi Peter 1.0, và 1/3 sau được hoàn thành bởi Peter 2.0. Có nghĩa là, vào năm 2019, Peter 1.0 bằng xương bằng thịt đã chết và những gì còn sống là người máy của Peter, Peter 2.0.

Peter giờ đây chỉ còn bộ não và đôi mắt của mình là "sống", và mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài đều thông qua các thiết bị điện tử để thể hiện những gì bộ não muốn.

Bộ thiết bị điện tử này mô phỏng giọng nói và nụ cười của anh ấy thông qua một hình đại diện. Anh yêu cầu trợ lý buộc mình vào một chiếc xe lăn có màn hình với ảnh đại diện trên ngực. Khi giao tiếp với thế giới bên ngoài, hình đại diện ảo có thể mở và đóng miệng bằng giọng nói do hệ thống AI phát ra, đồng thời cũng có thể chớp mắt, mỉm cười, hoàn thành các chuyển động mang tính biểu tượng của Peter, và thể hiện cảm xúc của anh ấy, chẳng hạn như nhướng mày bên phải, v.v.

Tuy nhiên, Ai của Peter vẫn gặp phải một vài lỗi nhỏ khi truyền tải giọng nói. Ví dụ, một lần, Peter có một cuộc gọi điện video với một người bạn tên Jerry, và Peter muốn nói rằng "You are incredible Jerry!" (Bạn thật tuyệt vời, Jerry) nhưng giọng nói của AI đã nói là "You are an incredible jerk!" (Bạn đúng là đồ khốn nạn).

Peter vẫn chưa tìm ra cách AI học cách nói từ "jerk", nhưng ông không quan tâm đến câu trả lời này, ông tin rằng Peter 2.0 không còn là Peter 1.0 nữa, vì vậy nó nên có những đặc điểm riêng.

Trên thực tế, điều này rất mơ hồ và không chắc chắn. Chúng ta chỉ có thông tin rằng Peter 2.0 vẫn đang giao tiếp với thế giới bên ngoài vào cuối năm 2021, nhưng không ai cung cấp thông tin chi tiết về sự liên lạc này sẽ kéo dài bao lâu, và tôi cũng chưa tìm thêm thông tin và tư liệu.

Theo ý kiến cá nhân, sự ra đời của Peter 2.0 chỉ là bước khởi đầu cho lịch sử tiến hóa của loài người. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi con người trở thành một người máy hoàn hảo, nhưng Peter 2.0 là một bước khởi đầu và bước đột phá có giá trị, và nó là hiện thân của tinh thần khoa học của Peter 1.0.

(Theo Trí Thức Trẻ)