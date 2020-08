Phát minh thiết bị AI xét nghiệm hơi thở phát hiện virus SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Israel đã phát minh ra một thiết bị xét nghiệm phân tích hơi thở sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới để phát hiện virus SARS-CoV-2 một cách nhanh chóng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: timesofisrael.com)

Tân Hoa xã đưa tin Viện Công nghệ Israel (Technion) ngày 21/8 tuyên bố một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Israel đã phát minh ra một thiết bị xét nghiệm phân tích hơi thở sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới để phát hiện virus SARS-CoV-2 một cách nhanh chóng.

Thiết bị trên được các nhà nghiên cứu của Technion phát triển thông qua sự hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Y khoa An Huy và Bệnh viện chuyên khoa lồng ngực tỉnh An Huy - 3 cơ sở này đều được đặt tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Sản phẩm hợp tác của Trung Quốc và Israel đáp ứng được nhu cầu về một phương pháp xét nghiệm không xâm lấn, nhanh chóng và rẻ tiền nhằm sàng lọc các đối tượng dương tính với virus SARS-CoV-2, đặc biệt là những người xuất hiện các triệu chứng ban đầu hoặc không có triệu chứng nhiễm bệnh.

Đây là một công nghệ nano thông minh, gồm một mạng cảm biến dựa trên vật liệu nano, có thể nhanh chóng phát hiện virus SARS-CoV-2 từ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi đặc trưng trong hơi thở. Theo Technion, thiết bị mới có thể phát hiện các dấu ấn sinh học đặc trưng của COVID-19 trong hơi thở với độ chính xác 92%, độ nhạy 100% và mức độ đặc trưng 84%.

Thiết bị này cũng có thể được sử dụng như một công cụ xét nghiệm dành cho các sân bay, trung tâm mua sắm và các địa điểm công cộng khác - những nơi có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở mức cao.

Nhóm nghiên cứu khẳng định công nghệ AI của thiết bị trên có thể được chỉnh sửa và áp dụng cho bất cứ dịch bệnh truyền nhiễm nào và có thể được sử dụng trong trường hợp xảy ra những đợt bùng phát dịch bệnh mới./.

(Theo Vietnam+)