Lái thử xe tại nhà chuẩn 5K của VinFast: Giải pháp tiên phong làm an lòng khách hàng mùa Covid

VinFast đã tiên phong cung cấp dịch vụ chăm sóc tận nhà cho khách hàng, bao gồm đầy đủ hoạt động từ chạy thử xe, tư vấn, ký hợp đồng, duyệt hạn mức vay ngân hàng online và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đã tác động tới mọi mặt của đời sống. Nhiều ngành nghề, lĩnh vực chịu ảnh hưởng, trong đó có thị trường ô tô. Để thích ứng với tình hình thực tế, mới đây VinFast đã đưa ra giải pháp chăm sóc khách hàng tận nhà mùa dịch, lần đầu tiên triển khai đồng bộ, quy củ trên toàn hệ thống, bao gồm đầy đủ các dịch vụ và quy trình tương đương như tại showroom, và vẫn đảm bảo quy tắc an toàn 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cụ thể, khách hàng khi có nhu cầu tìm hiểu xe VinFast có thể liên hệ qua website, fanpage chính thức của VinFast hoặc qua nhân viên tư vấn của showroom, nhà phân phối tại địa phương. Sau đó, các bộ phận có liên quan của hãng sẽ xác nhận nhu cầu và hẹn lịch chính thức. Nhân viên tư vấn bán hàng của hãng sẽ đưa xe đến địa điểm khách hàng mong muốn và tư vấn, giúp khách trải nghiệm và lái thử xe. Toàn bộ quá trình chăm sóc đều được đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn mùa dịch và đủ quy trình, thủ tục như khi lái thử tại showroom.

Ngoài ra, VinFast cũng ưu tiên các khách hàng mua xe trả góp khi mở trang web phê duyệt hạn mức vay online tại địa chỉ: https://shop.vinfastauto.com/vi/tcb.html.

“Thời tiết vào hè nắng nóng, cộng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến vợ chồng tôi không muốn ra showroom để lái thử vì lo ngại các vấn đề về an toàn sức khỏe mùa dịch. Cũng may mắn là ngay thời điểm này, VinFast đã nhanh nhạy triển khai dịch vụ phục vụ tại nhà. Vợ chồng tôi đã liên hệ với nhà phân phối và được tư vấn, xếp lịch trải nghiệm chiếc VinFast Fadil. Nhân viên tư vấn mang xe đến tận nơi, khử khuẩn và hỗ trợ tôi rất nhiệt tình trong quá trình lái thử. Chúng tôi đều đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách an toàn trong suốt quá trình trải nghiệm xe”, anh Huy (Quảng Bình) - một khách hàng cho biết. Nhờ dịch vụ lái thử, anh Huy đã mua được chiếc xe như ý mà chỉ cần ngồi ngay tại nhà.

Khách hàng mua xe VinFast Fadil qua trải nghiệm dịch vụ lái thử xe tại nhà.

Anh Đạt, một khách hàng tại Gia Lai dành lời khen cho dịch vụ chăm sóc của VinFast: “Do nhu cầu công việc cần di chuyển gặp khách nhiều nên tôi dự định đầu tư gấp một chiếc VinFast Lux A2.0 để thuận tiện cho việc đi lại. Đang khá băn khoăn vì không thể ra showroom trải nghiệm thực tế thì tôi được giới thiệu dịch vụ lái thử tại nhà của VinFast. Tuy là dịch vụ mới nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng vẫn rất bài bản, quy củ, không khác gì tự mình ra showroom, thậm chí còn tiện hơn vì mọi thủ tục, giấy tờ đều được bàn giao tận nhà. Tôi đánh giá đây là một dịch vụ rất tốt của VinFast, làm an lòng và tạo thuận lợi lớn cho khách hàng muốn mua xe trong mùa dịch như tôi”.

Người dùng bày tỏ sự hài lòng với dịch vụ mới của VinFast.

Với phong cách nhanh nhạy, tiên phong triển khai các giải pháp đáp ứng tình hình thực tế, hãng xe Việt tiếp tục khẳng định thông điệp khách hàng là trung tâm và luôn nỗ lực mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Hiện tại, VinFast vẫn đang cung cấp những chương trình ưu đãi đặc biệt cho các khách hàng của mình như: bảo hành 5 năm hoặc 165.000 km cho dòng xe Lux; cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành; gửi xe miễn phí 6 tiếng/lần tại các cơ sở Vincom, Vinhomes trên toàn quốc…

Ngoài ra, khách hàng còn có thể tiết kiệm thêm một khoản không nhỏ nếu sử dụng voucher dành cho khách mua nhà Vinhomes để mua xe VinFast, hoặc bán xe cũ, mua xe VinFast thông qua chương trình Đổi cũ lấy mới với Smart Solution.

An Nhiên